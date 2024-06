“The Co-Worker Game”: IKEA vai abrir uma loja virtual e está a contratar pessoas reais

Apesar de "primeiro estranha-se, depois entranha-se", o tempo deste popular processo é relativo e dependerá, largamente, da impermeabilidade das pessoas às novidades. Os mundos virtuais estão em fase de estranheza, para muitos. Contudo, já vamos conhecendo desenvolvimentos. O IKEA, por exemplo, vai abrir uma loja virtual e está, inclusivamente, a contratar pessoas reais para trabalharem por lá.

Envolvendo-se na evolução tecnológica, o IKEA está à procura dos fãs de Roblox para trabalharem na sua loja virtual e serem pagos por isso. Num comunicado de imprensa, a gigante sueca do mobiliário doméstico anunciou que vai lançar o "The Co-Worker Game", uma versão virtual da sua loja no Roblox.

O IKEA vai contratar 10 pessoas para este trabalho virtual, que serão pagas com um salário real. De acordo com o comunicado de imprensa, as candidaturas para o "The Co-Worker Game" estão abertas até 16 de junho.

Apesar de ainda não ter especificado as qualificações exatas que procura nos candidatos, o IKEA já revelou que o processo de candidatura envolve um questionário, a apresentação de um CV e um vídeo opcional.

Os 10 novos funcionários da nova loja virtual deverão ter mais de 18 anos e residir na Irlanda ou no Reino Unido. Os candidatos serão entrevistados virtualmente e os selecionados receberão 13,15 libras por hora (cerca de 15,46 euros). Para já, não é claro quantas horas por semana os funcionários da Roblox IKEA trabalharão, sabendo-se, apenas, que fá-lo-ão por turnos.

IKEA quer aproximar-se das gerações mais novas

Conforme partilhado pelo diretor nacional de Pessoas e Cultura do IKEA para o Reino Unido e Irlanda, Darren Taylor, a empresa está entusiasmada por ser a primeira marca a oferecer trabalho remunerado no Roblox, com o objetivo de mostrar a sua abordagem única às carreiras.

Segundo sublinhou, não existe um caminho fixo para a progressão na carreira no IKEA: os funcionários podem mudar de funções, mudar de departamento e crescer em qualquer direção que escolherem, tanto no jogo como na realidade.

De acordo com a informação partilhada pelo Tech Times, o IKEA no Roblox refletirá a filosofia da empresa, oferecendo oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.

O responsável pelas parcerias de moda e retalho na Roblox, Winnie Burke, disse à Rolling Stone que o novo empreendimento do IKEA mostra como as marcas se podem ligar à Geração Z, que passa imensas horas por dia na plataforma.

Mais do que isso, observou que as marcas que se envolvem com a sua comunidade ativa serão memoráveis para uma geração que valoriza a sua vida digital tanto ou mais do que a sua vida física, influenciando o estilo pessoal e as decisões de carreira.