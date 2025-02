Housemarque revela novo projeto: Saros

Os estúdios finlandeses Housemarque, responsáveis por Returnal, revelaram recentemente o seu próximo projeto, Saros, uma aventura de exploração espacial.

Os estúdios finlandeses Housemarque, sediados em Helsínquia, responsáveis por (Returnal, Nex Machina e Resogun, encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto: Saros.

Saros é um jogo de ação que narra a inquietante história de uma colónia alienígena perdida em Carcosa, ameaçada por um eclipse sinistro. Os jogadores assumirão o papel de Arjun Devraj, interpretado por Rahul Kohli (The Fall of the House of Usher, Midnight Mass), um poderoso executor Soltari que não descansará até encontrar a pessoa que procura.

Pelo que podemos ver pelo trailer agora revelado e que mostramos acima, Saros parece ter fortes influências de Returnal. Pelo menos é o que aparenta uma vez que o vídeo insinua a existência de uma repetição continua de eventos que transformam o mundo em que decorre a ação. Tal como acontecia em Returnal, e nos seus ciclos, em que cada morte da personagem, Selene, o planeta Átropos ressurgia mas diferente e com novos desafios.

Com efeito, Saros parece trazer de regresso essa mecânica de ciclos. O jogo introduz sistemas de progressão permanentes, onde cada morte altera o mundo e desbloqueia novas melhorias para superar os desafios. Saros apresenta ainda uma narrativa envolvente e uma ação intensa na terceira pessoa. Segundo os estúdios finlandeses, Saros representa a próxima evolução na experiência de jogo da Housemarque.

De acordo com Gregory Louden, diretor narrativo da Housemarque "A principal diferença entre a jogabilidade de Saros e Returnal é que os recursos e a progressão são permanentes, dando um peso especial a cada morte. Em Saros, o mundo muda sempre que morrem, mas terão a possibilidade de escolher e melhorar o vosso equipamento de forma definitiva. Poderão utilizar diferentes armas e peças de armadura, que irão evoluir para vos tornar mais fortes e ajudar-vos a superar os desafios de Carcosa."

Saros ainda não tem data de lançamento concreta mas encontra-se previsto ser lançado em 2026.