DOGE de Elon Musk pediu para aceder aos dados fiscais dos contribuintes do IRS

O Departamento de Eficiência Governamental (em inglês, DOGE) terá solicitado acesso ao sistema do Internal Revenue Service (IRS) que reúne as informações fiscais pessoais de milhões de americanos.

A informação está a ser avançada pela imprensa americana, a ABC News, e dá conta de um pedido de acesso ao sistema do IRS. Este reúne as informações fiscais pessoais de milhões de americanos e é utilizado pelos funcionários do serviço para analisar informações fiscais, emitir avisos e atualizar os registos dos contribuintes.

Segundo duas fontes familiarizadas com o tema, à ABC News, o acesso aos ficheiros é estritamente controlado dentro da agência e, até este fim de semana, não tinha sido concedido.

Conforme reportado, o pedido foi recebido com alarme por membros do Governo americano e pelos especialistas em privacidade, uma vez que conceder a um departamento liderado por Elon Musk acesso aos dados privados dos contribuintes americanos poderia ser extraordinariamente perigoso.

No início deste mês, os funcionários do DOGE exigiram acesso ao sistema de pagamento federal do Departamento do Tesouro, responsável por gerir biliões de dólares em despesas do Governo americano.

Esse acesso desencadeou uma ação judicial de 19 estados e foi temporariamente bloqueado por um juiz federal, segundo a imprensa.

As fontes afirmam que um funcionário do DOGE chegou ao IRS, na quinta-feira passada, para reunir com vários responsáveis e debater como o IRS recolhe e gere os dados, bem como o que faz cada unidade de negócio dentro do serviço.

Não é claro, no entanto, se esse funcionário fez o pedido de acesso ou se este chegou através da Casa Branca.