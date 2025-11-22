Controlo parental: melhores apps para proteger as suas crianças ou adolescentes

As crianças e adolescentes estão altamente expostos à tecnologia, com smartphones e tablets a chegarem às suas mãos antes mesmo de andarem pelo próprio pé. Confrontados com o paradigma de proteger sem restringir, os pais podem escudar os seus filhos através de aplicações de controlo parental. Damos-lhe as melhores alternativas e deixamos-lhe algumas dicas para escolher entre as opções!

A transformação digital acelerou a forma como as crianças interagem com o mundo e alargou as oportunidades de aprendizagem e criatividade. Contudo, uma vez que "não há bela sem senão", evolução representou uma exposição quase descontrolada a conteúdos inadequados, contacto com desconhecidos e tendências virais que podem influenciar comportamentos.

De facto, quando o acesso acontece sem supervisão, o ambiente online torna-se imprevisível e pode prejudicar largamente a vida das crianças e adolescentes.

Nas mãos das crianças desde muito cedo, a utilização intensiva de dispositivos, juntamente com o ritmo que as plataformas promovem, aumenta o risco de distrações constantes, desinformação e desafios pouco seguros.

Muitos jovens passam longas horas online, tendo acesso a conteúdos que os seus pais ou tutores desconhecem completamente, na maioria das vezes.

Neste cenário, e reconhecendo que pode haver uma pressão a forçar que um adolescente tenha acesso a uma smartphone ou uma criança tenha acesso a um tablet, a partir de uma determinada idade, a segurança e proteção da sua privacidade pode passar pelos controlos parentais.

A par da promoção de literacia digital, que deve ensinar os adolescentes a usar a tecnologia de forma mais consciente, eis as melhores aplicações de controlo parental.

Por que motivo deve usar controlos parentais?

Os controlos parentais são ferramentas que permitem aos pais ou encarregados de educação monitorizar, limitar e orientar o uso que crianças e adolescentes fazem dos seus smartphones e outros dispositivos digitais.

Estes controlos podem ser incorporados diretamente no sistema operativo do dispositivo ou funcionar através de aplicações específicas instaladas para esse fim.

O objetivo principal é proteger os menores de conteúdos inadequados, riscos online e do uso excessivo da tecnologia, promovendo um ambiente digital mais seguro e equilibrado.

Entre as funcionalidades mais comuns dos controlos parentais, que são geralmente muito personalizáveis à idade e contexto da criança ou adolescente, destaque para:

Filtragem de conteúdos para bloquear sites ou aplicações com material impróprio para a idade.

para bloquear sites ou aplicações com material impróprio para a idade. Limitação de tempo de uso , definindo horários ou períodos do dia em que o dispositivo pode ser utilizado.

, definindo horários ou períodos do dia em que o dispositivo pode ser utilizado. Monitorização de atividade , permitindo aos pais ver que aplicações são usadas, quanto tempo passam em cada uma e que páginas da Internet visitam.

, permitindo aos pais ver que aplicações são usadas, quanto tempo passam em cada uma e que páginas da Internet visitam. Gestão de permissões , exigindo autorização dos pais para instalar novas aplicações ou fazer compras online.

, exigindo autorização dos pais para instalar novas aplicações ou fazer compras online. Localização do dispositivo, ajudando os pais a saber onde a criança se encontra em tempo real.

Melhores apps/ ferramentas de controlo parental

Entre as muitas aplicações disponíveis, muito semelhentes entre si, eis algumas das opções mais mencionadas online, como fóruns:

Apple Screen Time (mais informação aqui)

Integrada nos dispositivos iOS e sem exigir pagamentos adicionais, o Tempo de ecrã permite definir restrições para compras, impedir conteúdos explícitos, gerir apps permitidas e limitar o tempo de uso.

Google Family Link (mais informação aqui)

De forma gratuita e disponível para Android e iOS, esta app dá aos pais a capacidade de definir limites diários de uso, configurar períodos de "sono" para o dispositivo da criança, aprovar ou bloquear apps e controlar as definições de privacidade e localização.

App Lock (disponível para Android e iOS)

Trata-se de uma app simples, gratuita, que bloqueia o acesso a outras aplicações com PIN, padrão ou biometria, sendo ideal para impedir o uso de apps sensíveis ou privadas sem autorização.

Bark (mais informação aqui)

Numa alternativa paga, esta app monitoriza mensagens, e-mails, redes sociais e alertas para riscos como cyberbullying, automutilação ou conteúdo inapropriado. Permite, também, definir horários de uso, bloquear apps e rastrear localização.

Salfeld Child Control (mais informação aqui)

Paga, também, esta app oferece filtro de conteúdos, limites de tempo para apps e dispositivos, registo de atividade online, e logins remotos para os pais ou tutores. Funciona em Windows e Android, com possibilidade de aplicar limites agregados entre dispositivos.

Qustodio (mais informação aqui)

Com versões pagas para controlos mais completos, esta app permite monitorizar a navegação, aplicações, tempo de ecrã, localização, e até chamadas e SMS. Além disso, gera relatórios detalhados.

Como escolher a melhor app ou ferramenta de controlo parental

A melhor ferramenta de controlo parental vai depender muito da idade da criança ou adolescente, do tipo de dispositivos que usa e do nível de supervisão que os encarregados de educação pretendem exercer.

Entre os principais critérios, destaque para os seguintes:

Compatibilidade com dispositivos

Importa verificar se a ferramenta funciona no sistema operativo que a criança usa, considerando que alguns controlos são exclusivos para Android, outros para iOS, e há, também, os que funcionam em computadores (Windows, macOS, Chromebook) e consolas (Xbox, PlayStation).

Para um controlo parental mais consistente, importa selecionar uma solução que cubra todos os dispositivos usados pela criança.

Tipos de controlo disponíveis

Por se tratar de uma necessidade muito específica, é preciso analisar os tipos de controlo parentais que cada app ou ferramenta oferece, percebendo se respondem à necessidade.

Os controlos podem abranger desde filtragem de conteúdos e bloqueio de apps ou websites específicos, até gestão de permissões e do tempo de ecrã com limites de uso diários.

Idade da criança ou adolescente

Para crianças mais novas, o ideal é um controlo mais restritivo, com bloqueios de conteúdos e limites de tempo. Por sua vez, para adolescentes, em vez de bloqueios rígidos, o foco passará pela monitorização e alertas sobre comportamentos de risco.

A app ou ferramenta escolhida deve permitir ajustar os níveis de controlo conforme a evolução e crescimento do utilizador.

Facilidade de uso e relatórios

A ferramenta ou app deve ter uma interface simples e intuitiva, tanto para os pais como para a criança. Além disso, relatórios claros e personalizáveis ajudam a perceber rapidamente os hábitos digitais e a agir em conformidade.

Privacidade e proteção de dados

Tendo em conta que estas aplicações recolhem dados pessoais sensíveis, importa verificar se cumprem as normas de privacidade (como o europeu RGPD) e se oferecem segurança adequada no armazenamento e tratamento dessas informações.

Posto isto, importa ressalvar que cabe a cada encarregado de educação perceber a ferramenta ou a aplicação que melhor responde à necessidade de controlo da sua família.

