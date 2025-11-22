Spotify quer atrair novos utilizadores e deixa importar as playlists

Uma das razões apresentadas para não mudar de serviço de streaming são as playlists que se vão criando. Isso muda agora para o lado do Spotify com uma novidade. Este serviço adicionou uma opção que muitos utilizadores aguardavam. Falamos da possibilidade de recuperar e importar facilmente as playlists de música de outras plataformas e serviços de streaming.

A forma de atrair novos utilizadores para o Spotify

O Spotify integra agora o TuneMyMusic diretamente na sua aplicação móvel. Esta integração permite transferir as suas playlists de outras plataformas sem utilizar ferramentas externas. Este é mais um ponto forte da plataforma de streaming de música , que procura atrair novos utilizadores que já utilizam outros serviços.

O novo recurso está a ser gradualmente adicionado à secção "Biblioteca" da aplicação. Na parte inferior da página, em "Adicionar podcasts", encontrará um novo botão com o rótulo "Importar a sua música". Depois de o selecionar, a aplicação irá redirecioná-lo para o TuneMyMusic para que escolha o serviço de origem. As playlists serão depois copiadas para o Spotify , sem que as listas originais sejam apagadas.

Como é possível ver, o TuneMyMusic é compatível com diversos serviços, incluindo o Deezer, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, Pandora, SoundCloud e Tidal. Esta integração ultrapassa as limitações da versão web do TuneMyMusic, abrindo assim a porta a muitas mais possibilidades.

Importar as playlists de outros serviços de streaming

Esta nova ferramenta coloca o Spotify em pé de igualdade com vários concorrentes que já têm soluções semelhantes. O Apple Music, por exemplo, permite aos utilizadores transferir as suas playlists através de um módulo integrado no iOS, iPadOS e na aplicação para Android. O YouTube Music Premium permite ainda a importação de playlists de outras plataformas, incluindo o Spotify.

Os termos exatos do acordo entre o Spotify e o TuneMyMusic são desconhecidos, mas é evidente que é vantajoso para ambas as plataformas. No site do TuneMyMusic, a versão gratuita permite a transferência de apenas 500 faixas. Acima deste limite, é necessária uma subscrição paga.

Ao utilizar a funcionalidade integrada no Spotify, esta limitação é removida, permitindo aos utilizadores migrar toda a sua biblioteca sem custos adicionais, o que é sempre uma vantagem bem-vinda. Esta nova opção deve surgir nos próximos dias numa atualização da aplicação ou de uma alteração no servidor. Será o argumento para muitos mudarem para o Spotify?