União Europeia quer acabar com o pesadelo da aprovação de cookies na Internet

Na União Europeia, cada vez que se visita um website, tem de se responder a um questionário para decidir se pretende aceitar cookies. Felizmente, isto estará a chegar ao fim, pois estes questionários serão simplificados e, a médio prazo, cada browser irá lidar com isso automaticamente. Tudo fica assim facilitado e é o fim da Fadiga dos Cookies.

União Europeia quer acabar com a aprovação de cookies

A Comissão Europeia aprovou aquilo a que chamou Pacote Digital, para flexibilizar as regras rigorosas impostas às empresas digitais e, assim, “acelerar a inovação”. Dentro deste Pacote Digital existe um Ómnibus Digital que inclui algumas alterações às regras que regem os cookies.

A maioria dos cidadãos apoia as medidas de proteção adicionais da UE porque preservam a privacidade e a concorrência de uma forma um pouco melhor do que o caos que se vê em alguns países. Nestes a regulação não existe e é prática normal e aceite o rastrear dos utilizadores par todos os fins, mesmo os menos claros.

O fim deste pesadelo que temos na Internet

No entanto, esta proteção é terrivelmente implementada quando se trata de cookies. É pouco lógico para a maioria ter de os aprovar cada vez que se visita um site. Mesmo que se apague os cookies diariamente, o que é altamente recomendável para evitar o rastreio, ainda assim é necessário aprovar no mesmo site sempre, mesmo que se visite diariamente.

Além disso, o formulário torna-se uma armadilha mortal porque foi concebido para enganar e levar a aprovar todos os cookies. Não existe a opção “Sim” ou “Não”. Existe apenas a opção “Sim” ou “Insira aqui e nós vamos mostrar opções até que se canse e as aprove todas”. No final, todos acabam por clicar em “Sim”, aprovando todos os elementos, por puro cansaço.

Tudo deverá ficar mais simples e mais fácil

Em primeiro lugar, a União Europeia simplificará estes formulários. Em muitos casos, uma simples resposta de “Sim” ou “Não” será suficiente. Sites mais complexos deverão oferecer opções claras e diretas, evitando complexidade desnecessária. Por fim, algumas opções de baixo risco, como as análises estatísticas, serão removidas dos questionários.

A médio prazo, o objetivo da Comissão Europeia é que os browsers façam a gestão automática destes elementos. Os utilizadores terão de escolher os tipos de cookies que desejam nas definições do browser, e os sites lerão esses dados e adaptar-se-ão de acordo. Além disso, pretende que a gestão de cookies seja incluída no RGPD, para as penalizações serem mais severas em caso de violação da lei.