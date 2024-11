Donald Trump nomeia Elon Musk para liderar o novo Departamento de Eficiência Governamental

Com um impacto consideravelmente forte no mundo tecnológico, com projetos que envolvem o transporte, o espaço, a energia e as redes sociais, Elon Musk foi, agora, escolhido para coliderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos da América (EUA).

Aquando da campanha, Donald Trump havia prometido um cargo a Elon Musk. Num evento recente, o agora eleito Presidente dos EUA confirmou que nomearia o empresário para uma função consultiva ou um cargo no gabinete, caso ele quisesse, considerando que "é um tipo brilhante".

Agora, sabe-se que Elon Musk ocupará, de facto, um cargo, mas fá-lo-á enquanto colíder do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, com a sigla DOGE, ao lado de Vivek Ramaswamy, ex-candidato presidencial republicano e fundador de uma empresa farmacêutica.

O Presidente eleito nomeou ambos para um cargo destinado a criar um governo mais eficiente, segundo a Reuters.

Num comunicado, Donald Trump esclareceu que Musk e Ramaswamy "abrirão caminho para que a minha Administração desmantele a burocracia governamental, reduza o excesso de regulamentos, corte nas despesas supérfluas e reestruture as agências federais".

Além disso, disse que o novo departamento realizará sonhos republicanos de longa data e "fornecerá conselhos e orientações de fora do governo", explicando que as funções de Elon Musk e Vivek Ramaswamy serão informais, sem exigir a aprovação do Senado.

Deste modo, Elon Musk poderá continuar a liderar as suas empresas, lista na qual se inclui a Tesla, o X e a SpaceX.

O Departamento de Eficiência Governamental trabalhará com a Casa Branca e o Gabinete de Gestão e Orçamento, no sentido de "conduzir uma reforma estrutural em grande escala e criar uma abordagem empresarial" para o governo nunca vista.

"Os grandes benefícios para Musk e a Tesla superam quaisquer negativos"

Na perspetiva de Daniel Ives, analista de ações da Wedbush Securities, "é claro que Musk terá um papel importante na Casa Branca de Trump com o seu alcance crescente claramente em muitas agências federais".

Acreditamos que os grandes benefícios para Musk e para a Tesla superam de longe quaisquer negativos, uma vez que esta continua a ser uma poker move for the ages com Musk a apostar em Trump.

Por sua vez, na opinião da Lisa Gilbert, copresidente da Public Citizen, uma Organização não-Governamental progressista de defesa dos direitos dos consumidores, "Musk não só não sabe nada sobre a eficiência e a regulamentação do governo, como as suas próprias empresas têm regularmente entrado em conflito com as mesmas regras que ele estará em posição de atacar no seu novo cargo de 'czar'".

No X, o dono da Tesla assegurou que "todas as ações do Departamento de Eficiência Governamental serão publicadas online para máxima transparência".

O vosso dinheiro está a ser desperdiçado e o Departamento de Eficiência Governamental vai resolver isso. Vamos tirar o governo das vossas costas e da vossa carteira.

Garantiu Musk, também, num comício republicano.