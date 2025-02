Apple lançou o MacBook Pro há 19 anos

O MacBook Pro foi apresentado pela Apple a 10 de janeiro de 2006 durante a Macworld Conference & Expo, realizada em São Francisco. Este lançamento marcou um momento histórico para a empresa. Mas também mudou o mercado da computação.

MacBook Pro faz 19 anos

Há 19 anos, a empresa de Cupertino apresentava ao mercado aquele que foi o primeiro computador portátil da Apple a utilizar um processador Intel, substituindo os antigos PowerPC. Esta transição era parte da estratégia da gigante americana para garantir maior desempenho e eficiência energética nos seus computadores.

Desde o seu lançamento, o MacBook Pro destacou-se como um dos portáteis mais avançados do mercado, direcionado para profissionais criativos e utilizadores exigentes.

A primeira geração veio equipada com processadores Intel Core Duo, proporcionando um aumento significativo de desempenho em relação à linha PowerBook G4, que até então era a referência da Apple em termos de portáteis profissionais.

O que trouxe de novo ao mercado?

Em termos de diferenciação tecnológica, o MacBook Pro trouxe inovações que se tornaram padrão na indústria. Foi um dos primeiros portáteis a incluir um chassis unibody em alumínio, garantindo maior robustez e um design mais fino.

A inclusão da tecnologia MagSafe foi outra grande inovação, um conector magnético que evitava quedas acidentais ao permitir que o cabo de alimentação se desprendesse facilmente em caso de tensão.

Além disso, a presença da câmara iSight integrada melhorou a experiência de videoconferência, algo que começava a ganhar relevância na época.

MacBook Pro já representou 74% das vendas da Apple

As vendas do MacBook Pro foram um sucesso imediato. A mudança para a arquitetura Intel permitiu que os utilizadores corressem tanto macOS como Windows através do Boot Camp, aumentando significativamente o apelo do produto a um público mais vasto.

O impacto desta decisão refletiu-se nas vendas da Apple, que registaram um crescimento substancial no mercado de computadores portáteis. Em 2006, as vendas de Macs cresceram cerca de 39%, muito impulsionadas pelo lançamento do MacBook Pro e, posteriormente, do MacBook de entrada de gama.

A penetração no mercado do MacBook Pro foi particularmente forte entre designers, fotógrafos, editores de vídeo e programadores, setores que tradicionalmente valorizam a estabilidade e eficiência do macOS.

A introdução do ecrã Retina em modelos posteriores consolidou ainda mais a sua posição como a escolha ideal para profissionais criativos, elevando o padrão de qualidade dos ecrãs em computadores portáteis.

Ao longo dos anos, o MacBook Pro continuou a evoluir e a definir tendências na indústria. Elementos como o trackpad multitouch, a barra Touch Bar e a transição para processadores Apple Silicon demonstram a capacidade da Apple de inovar e antecipar as necessidades dos utilizadores.

Hoje, 19 anos após o seu lançamento, o MacBook Pro continua a ser uma referência no segmento de computadores portáteis premium, mantendo-se como um dos produtos mais icónicos da Apple.

MacBook Pro de 2006

O MacBook Pro original estava disponível em duas configurações, ambas com ecrãs panorâmicos de 15,4 polegadas com uma resolução de 1440 x 900. O modelo de entrada de gama apresentava um processador Intel Core Duo de 1,67 GHz, 512 MB de RAM DDR2 e um disco rígido de 80 GB, enquanto o modelo de topo de gama apresentava um processador de 1,83 GHz, 1 GB de RAM e um disco rígido de 100 GB.

Ambos os modelos incluíam placas gráficas ATI Mobility Radeon X1600. O modelo de 15 polegadas pesava apenas 2,5 kg e tinha apenas 2,5 cm de espessura.