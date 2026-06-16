Más notícias para o iPhone Ultra: smartphone dobrável da Apple terá atrasos na produção

O iPhone dobrável da Apple, o iPhone Ultra, tem sido um dos segredos menos bem guardados da empresa. Com um interesse elevado, tem agora novos problemas e poderá ser adiado para 2027 devido a atrasos na produção. O seu lançamento poderá ainda acontecer neste outono, embora sem um lançamento comercial imediato.

Há más notícias para o tão esperado iPhone Ultra

O tão aguardado telefone dobrável da Apple poderá ser adiado para 2027. De acordo com alguns analistas, com base numa declaração de um dos fornecedores da Apple, esta hipótese está a ganhar força. O iPhone Ultra parece estar a enfrentar alguns problemas de produção que estão a comprometer o seu lançamento neste outono. No entanto, o seu lançamento pode ainda acontecer durante este período.

O iPhone Ultra pode ser adiado para o próximo ano. A grande dúvida agora é se o iPhone dobrável, conhecido como iPhone Ultra, será lançado no outono, com o iPhone 18 Pro. Está longe de ser certo devido a um dos principais fornecedores da Apple estar a reportar atrasos na produção e adiamentos de determinados produtos, sem especificar quais.

Lin En-ping, CEO do fornecedor Largan Precision, explica: "O quarto trimestre deste ano será mais movimentado do que nos anos anteriores devido a restrições de planeamento relacionadas com os novos produtos dos nossos clientes. Alguns novos produtos deverão ser lançados no terceiro trimestre, enquanto outros estão a ser adiados para o início do próximo ano".

Smartphone dobrável da Apple com atrasos na produção

Lin En-ping não especificou quais os produtos que serão adiados para o próximo ano. Alguns analistas acreditam que se trata do iPhone Ultra. Em abril passado, um participante da cadeia de fornecimento da Apple já tinha mencionado um atraso de dois meses no início da produção, sugerindo um stock particularmente limitado. Agora, fala-se de um possível adiamento para 2027. É de salientar que o preço do iPhone Ultra poderá ultrapassar os 2.000 dólares.

Dizer que o iPhone Ultra é aguardado com grande expectativa é pouco, dadas as imensas expectativas. As fugas de informação são frequentes, principalmente em relação ao seu design, o que pode levar a Apple a apresentá-lo como um dispositivo "para breve". Assim sendo, não haverá lançamento este outono, mas sim uma apresentação que finalmente fornecerá informações oficiais sobre o produto.

De referir ainda que a Apple deverá apresentar o iPhone 18 em duas etapas. Os modelos 18 Pro e 18 Pro Max serão apresentados em setembro, enquanto os modelos 18 e 18e, bem como o novo iPhone Air, deverão ser apresentados na primavera de 2027. A Apple pode, portanto, esperar até à primavera de 2027 para lançar o seu iPhone dobrável. Saberemos com certeza em setembro.