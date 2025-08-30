Hora de atualizar o iPhone e o Mac! Falha perigosa no WhatsApp foi explorada

A segurança deve ser sempre uma das primeiras medidas a ser garantida e perseguida. Não são apenas os equipamentos, mas os próprios utilizadores podem ser atacados e explorados. Assim, é hora de atualizar o iPhone e o Mac! Uma falha perigosa no WhatsApp foi detetada e está a ser explorada.

É hora de atualizar o iPhone e o Mac

Há um novo motivo para atualizar o iPhone ou Mac imediatamente para a versão mais recente do iOS e macOS. O WhatsApp detetou e detalhou uma falha de segurança que foi corrigida com as versões mais recentes dos sistemas operativos, mas que foi explorada por hackers.

O WhatsApp corrigiu uma falha de segurança nas suas aplicações para iOS e Mac que foi explorada para piratear os dispositivos Apple de alguns utilizadores. Este bug, identificado como CVE-2025-55177, foi utilizado em conjunto com outra vulnerabilidade no iOS e macOS (CVE-2025-43300). A falha foi corrigida a 20 de agosto pela Apple no iOS 18.6.2 e no macOS Sequoia 15.6.1.

Falha perigosa no WhatsApp explorada

Segundo a Apple, estas falhas foram utilizadas num ataque “extremamente sofisticado” dirigido a indivíduos específicos. Segundo Donncha Ó Cearbhaill, responsável do Laboratório de Segurança da Amnistia Internacional, tratava-se de uma campanha avançada de spyware.

Esta estava ativa desde o final de maio, baseada num exploit de “clique zero”. Isto significa que não era necessária qualquer ação da vítima para comprometer o seu dispositivo. Bastava receber uma imagem infetada para que o problema surgisse no equipamento e assim o roubo de dados pudesse ser iniciado.

Apple também já reagiu a este problema

Em conjunto, estas duas falhas permitiram que os atacantes injetassem códigos maliciosos via WhatsApp, capazes de roubar dados dos utilizadores, incluindo as suas mensagens. O WhatsApp enviou menos de 200 notificações aos utilizadores afetados, sem especificar a origem dos ataques ou o fornecedor do spyware envolvido.

Esta situação está longe de ser uma novidade. O WhatsApp já foi alvo de spyware utilizado pelos governos para monitorizar jornalistas e defensores dos direitos humanos. A Amnistia Internacional reitera que este tipo de ameaça persiste e recomenda que os utilizadores atualizem os seus dispositivos e ativem proteções melhoradas, como o Modo de Isolamento (iOS) ou a Proteção Avançada (Android).