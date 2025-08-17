HomePod mini 2 poderá chegar até final do ano com chip S11 e Wi-Fi 6E. E a Portugal?

A Apple prepara-se para lançar o novo HomePod mini 2, uma coluna inteligente mais potente e moderna, que promete melhorias significativas em desempenho e conectividade. A grande novidade para o mercado nacional poderá ser a sua chegada também a Portugal, já que se fala que a Siri em português de Portugal poderá finalmente ficar disponível ainda este ano.

HomePod mini 2 poderá também falar em português de Portugal?

O novo HomePod mini 2 será mais rápido graças ao chip S11, com suporte para Wi-Fi 6E e possivelmente novas cores.

Chegará entre setembro e dezembro. A Apple está a trabalhar numa nova versão da sua coluna inteligente mais compacta.

O próximo HomePod mini, esperado até ao final de 2025, será equipado com um processador atualizado baseado na arquitetura T8310, a mesma dos chips S9, S10 e S11 dos Apple Watch mais recentes.

A revelação foi feita pelo MacRumors, graças à descoberta do colaborador Aaron Perris no código da Apple.

O novo modelo tem o nome de código B525, uma clara referência à nova geração do HomePod mini, considerando que o modelo atual é identificado internamente como B520.

Mesmo chip do Apple Watch

O processador encontrado no código é precisamente um chip com arquitetura T8310, a mesma utilizada nos chips S9 e S10 dos Apple Watch Series 9 e 10. Também o S11, previsto para a Série 11 e para o Apple Watch Ultra 3, adotará a mesma base tecnológica.

Por este motivo, é provável que o chip usado no novo HomePod mini seja precisamente o S11.

Em comparação com o chip S5 presente no modelo atual, o novo processador representa um avanço significativo. Trata-se de um chip dual-core de 64 bits com Neural Engine de 4 núcleos, baseado no A16, capaz de garantir desempenhos muito superiores para operações ligadas ao áudio, à análise de voz e à interação com a Siri.

Módulo Wi-Fi e Bluetooth desenvolvido pela Apple

Além do chip, o novo HomePod mini poderá também integrar um módulo Wi-Fi e Bluetooth desenvolvido pela Apple com suporte para Wi-Fi 6E, como sugerem os rumores mais credíveis.

Esta novidade permitirá uma maior estabilidade e velocidade de ligação nas redes domésticas modernas.

Quanto ao design e funcionalidades, ainda não existem detalhes confirmados, mas fala-se que a Apple poderá introduzir novas cores, em linha com as escolhas feitas para outros dispositivos da gama.

O lançamento está previsto entre setembro e dezembro de 2025, embora a Apple ainda não tenha confirmado oficialmente a data de lançamento.