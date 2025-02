iOS 18.4 beta trará boas novidades às capacidades da Siri e ao português

A Apple deverá lançar na próxima semana a primeira beta do iOS 18.4. Nesta versão, espera-se que a empresa traga mais capacidades à Siri potenciadas pela IA e que traga o português!

Estará aquém a Apple Intelligence no iOS

Desde que a Apple lançou o iOS 18.3 ao público no final de janeiro, temos estado à espera do anúncio da primeira versão beta do iOS 18.4 - que deverá trazer grandes atualizações da Siri e mais funcionalidades da Apple Intelligence.

Segundo informações partilhadas pelo analista da Bloomberg, Mark Gurman, esta atualização estará disponível "muito em breve" para os programadores.

iOS 18.4 em breve e com "mais novidades"

Mais especificamente, Gurman sugere que o primeiro beta do iOS 18.4 será lançado para os programadores em "meados da próxima semana e o início da semana seguinte".

No ano passado, o iOS 17.4 beta 1 foi lançado a 25 de janeiro. No entanto, o primeiro beta do iOS 16.4 foi lançado a 16 de fevereiro.

Com o iOS 18.4, espera-se que a Apple finalmente introduza atualizações há muito esperadas para a Siri em dispositivos compatíveis com a Apple Intelligence.

Estas incluem a compreensão do contexto pessoal, a perceção no ecrã e a capacidade de controlar aplicações.

Espera-se também que a atualização adicione Notificações Prioritárias, que destacarão automaticamente notificações específicas com a ajuda da IA.

Apple abre Apple Intelligence ao português

Uma boa novidade é a confirmação da Apple que refere a expansão do suporte da Apple Intelligence para mais idiomas pela primeira vez com o iOS 18.4.

Entre os novos idiomas suportados estarão o português, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, espanhol, chinês e vietnamita.

É também provável que o iOS 18.4 adicione novos emojis, que já foram revelados pelo Consórcio Unicode. Os novos emojis incluem uma impressão digital, rosto com bolsas sob os olhos, harpa, raiz vegetal, árvore sem folhas, salpicos e uma pá.

Esta é uma boa notícia e, sobretudo, uma luz ao fundo do túnel... em relação à proibição da UE à IA da Apple.