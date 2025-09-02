Cada vez há mais estudantes que não dispensam o iPad como auxiliar de estudo, como ferramenta de produção académica. E aplicações há aos milhares. Hoje deixamos 5 singelas sugestões para potenciar o uso do tablet na escola. Já sabe como será o seu regresso às aulas?

Regresso às aulas: 5 aplicações indispensáveis para o seu iPad

Com o início do novo ano letivo, o iPad pode ser o seu melhor aliado na organização, produtividade e aprendizagem.

Selecionámos cinco aplicações essenciais para estudantes que desejam tirar o máximo proveito do seu dispositivo Apple.

1. Notability - Notas e Anotações Inteligentes

A Notability é uma aplicação premiada que combina escrita à mão, digitação e gravações de áudio. Com a funcionalidade de IA “Learn”, é possível criar resumos, flashcards e quizzes a partir das suas notas. Ideal para aulas presenciais ou online.

2. GoodNotes 6 - Organização de Cadernos Digitais

O GoodNotes 6 permite criar cadernos digitais organizados por disciplina ou tema. Com ferramentas de escrita à mão e suporte para PDFs, é perfeito para substituir o papel por uma solução digital elegante e eficiente.

Mas há mais, com esta ferramenta, os alunos podem, em muitos casos, deixar de lado os cadernos físicos, recorrendo a este cadernos ilimitados pelo preço de um caderno de papel!

A ferramenta combina o texto manuscrito e o digitado numa página, juntamente com imagens, autocolantes, diagramas e rabiscos. Cria cadernos digitais com modelos de folhas personalizáveis, incluindo folha em branco, folha pautada, folha Cornell (esquematizada), listas de verificação, planificadores e muito mais. Lê facilmente documentos longos.

Os índices em PDF são importados automaticamente; se não, o utilizador pode criar personalizados.

A aplicação ChatGPT para iPad surge como uma ferramenta versátil para o mundo estudantil. Permite organizar apontamentos, gerar resumos rápidos e criar explicações detalhadas em diversas áreas do conhecimento.

Com suporte para gráficos, fórmulas e até traduções em tempo real, ajuda tanto no estudo individual como em trabalhos de grupo.

A integração com o Apple Pencil facilita a anotação direta sobre os conteúdos, transformando o iPad num verdadeiro caderno digital inteligente.

4 . Portal - Escape Into Nature

Nem só de trabalho vive o estudante, é preciso foco, descanso, abstração, cada coisa no seu tempo certo. Como tal, a app Portal transporta a sua mente para os cenários naturais mais belos do mundo, ajudando a aliviar o stress, aumentar a concentração e despertar a criatividade.

Através de sons imersivos da natureza, visuais semelhantes a janelas, iluminação inteligente e um design premiado, guia-o até ambientes naturais pensados para proporcionar melhorias transformadoras na concentração, criatividade, produtividade, relaxamento e muito mais.

5 . DaVinci Resolve

O DaVinci Resolve para iPad transforma o tablet da Apple numa verdadeira estação de trabalho criativa, acessível a estudantes de diferentes áreas.

Edição e pós-produção profissional: com as mesmas ferramentas de cor, corte e montagem usadas em produções de cinema e televisão, os estudantes podem aprender e aplicar técnicas profissionais diretamente no iPad, sem precisarem de um computador potente.

Mobilidade e flexibilidade: o trabalho deixa de estar limitado a uma secretária. O estudante pode editar em qualquer lugar, seja numa biblioteca ou em viagem, aproveitando a integração com o Apple Pencil e o suporte multitouch para maior precisão.

Integração com a cloud e colaboração: com suporte para ficheiros partilhados e integração com serviços de armazenamento online, os estudantes conseguem colaborar em projetos de grupo, mantendo o fluxo de trabalho ágil e organizado.

Assim, o DaVinci Resolve para iPad não é apenas uma aplicação: é uma porta de entrada para o mundo da edição profissional, colocando nas mãos dos estudantes ferramentas que antes estavam reservadas a estúdios especializados.

Em resumo...

Com estas cinco aplicações, o seu iPad deixa de ser apenas um dispositivo de consumo para se tornar uma ferramenta poderosa de estudo e produtividade.

Aproveite o regresso às aulas para organizar melhor o seu tempo, aprender de forma mais eficiente e tirar o máximo proveito da tecnologia.