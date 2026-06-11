Apple elimina a funcionalidade Walkie-Talkie do Apple Watch no watchOS 27
A Apple removeu discretamente a aplicação Walkie-Talkie da primeira versão beta para programadores do watchOS 27. Alguém usava esta funcionalidade?
A funcionalidade desapareceu da lista de aplicações e também da Central de controlo, sem qualquer referência durante a apresentação oficial do novo sistema operativo para o Apple Watch.
A decisão apanhou muitos utilizadores de surpresa, sobretudo porque a funcionalidade continuava disponível nas versões anteriores do watchOS e ainda surge na documentação de suporte da Apple.
Uma funcionalidade que chegou em 2018
O Walkie-Talkie foi apresentado pela Apple durante a WWDC 2018 e chegou oficialmente aos utilizadores com o watchOS 5, lançado em setembro desse ano. A ideia era simples: transformar o Apple Watch num comunicador de voz instantâneo, semelhante aos tradicionais rádios walkie-talkie.
A funcionalidade permitia enviar mensagens de voz em modo “pressionar para falar” entre utilizadores de Apple Watch através de Wi-Fi ou rede celular, em qualquer parte do mundo.
Na altura, o Pplware também deu destaque à chegada desta novidade ao Apple Watch:
Como enviar uma mensagem com Walker-Talkie
Depois de configurar tudo, enviar uma mensagem é realmente fácil e envolve um grande botão amarelo.
- Abra o Walkie-Talkie no seu Apple Watch.
- Toque no contacto com o qual deseja falar.
- Toque e segure no botão FALAR e fale. Deixe de falar e largue o botão.
Como configurar a disponibilidade do Walkie-Talkie
A Apple disponibilizou um botão para que não seja interrompido a qualquer momento que algum dos seus contactos permitidos quiser falar consigo. Então pode desativar a disponibilidade.
- Abra a app Walkie-Talkie no seu Apple Watch.
- Role até o topo da sua lista de contactos do Walkie-Talkie.
- Deslize agora o botão de Disponível para a posição cinza Desligada ou verde acesa, dependendo se está ou não disponível.
Como remover um contacto nesta app
- Abra o Walkie-Talkie no seu Apple Watch.
- Deslize para a esquerda no contacto que você deseja excluir.
- Toque no botão X para excluir o contacto.
- Toque em Editar.
- Toque no botão -.
- Toque em Remover para excluir um contacto do Walkie-Talkie.
Como gerir os seus contactos do Walkie-Talkie no seu iPhone
Se precisar, pode gerir os seus contactos do Walkie-Talkie através da aplicação Watch no seu iPhone.
-
- Abra a app Watch no seu iPhone.
- Toque em Walkie-Talkie.
- Toque num contacto para ver o cartão de contacto completo.
- Toque em Editar.
- Toque no botão -
- Toque em Remover para excluir um contacto do Walkie-Talkie.
Um percurso com alguns problemas
Apesar da sua originalidade, o Walkie-Talkie nunca se tornou uma das funcionalidades mais populares do Apple Watch.
Em 2019, a Apple chegou mesmo a desativá-la temporariamente após a descoberta de uma vulnerabilidade que poderia permitir escutas não autorizadas. O problema foi posteriormente corrigido com o watchOS 5.3.
Desde então, a aplicação manteve-se disponível, exigindo FaceTime configurado no iPhone e um Apple Watch Series 1 ou posterior.
Remoção pode não ser definitiva
Para já, não é claro se a Apple pretende eliminar definitivamente o Walkie-Talkie ou se a remoção está relacionada com alterações internas ainda em desenvolvimento no watchOS 27. A empresa não comentou oficialmente a decisão.
Sendo esta apenas a primeira versão beta para programadores, existe a possibilidade de a funcionalidade regressar em futuras compilações. No entanto, o desaparecimento completo da aplicação sugere que a Apple poderá estar a preparar uma alternativa mais moderna, possivelmente integrada com as novas capacidades de inteligência artificial que estão a chegar ao Apple Watch.