A Internet está louca a tentar partir o iPhone Air! Mas será que dobra mesmo?

O iPhone Air está a chegar às mãos dos primeiro utilizadores. A Apple prometeu que este seria um smartphone diferente, mas sem comprometer tudo o que já habitou os seus utilizadores. A sua espessura parece ser propicia a problemas e isso está a despertar a curiosidade de todos. A Internet está louca a tentar partir o iPhone Air!

A Internet tenta partir o iPhone Air

Com apenas 5,7 mm de espessura, o novo iPhone Air é mais fino que o Galaxy S25 Edge da Samsung. É tão fino que pensaria que se partiria ao meio ou que dobrava se os utilizadores se sentasse acidentalmente em cima dele ou se qualquer pessoa decidisse testar a sua força com ele.

Claro que agora que o iPhone Air está a chegar às mãos de especialistas e utilizadores principiantes, a primeira coisa que todos parecem estar a fazer com este dispositivo fino como um lápis é tentar dobrá-lo. Algumas pessoas também estão a ar estes testes ao extremo, dobrando-o sobre bordas de mesa, partindo-o com martelos e muitas mais situações complexas.

O problema destas situações é que está a falhar redondamente, mas para o lado positivo da Apple e do próprio iPhone Air. Aparentemente ninguém parece ter conseguido quebrar o iPhone Air até agora. Os que o conseguiram excederam o que pode ser considerado normal e têm de recorrer a máquinas industriais e outras situações extremas e que não acontecem no dia a dia ou numa situação anormal neste contexto.

Será que o smartphone da Apple dobra mesmo?

São muitos os casos já publicados nas muitas redes sociais na Internet. Em todos eles o iPhone Air passa com distinção e não cede à pressão exercida pelos utilizadores. Em muitos casos ainda se nota alguma deformação, mas rapidamente este equipamento da Apple volta À sua forma natural, sem apresentar nenhum estrago.

Claro que depois temos as comparações com o conhecido iPhone 6 e o seu “Bendgate”. Neste caso a Apple teve em mãos um caso complicado onde este iPhone simplesmente dobrava ao ser exposto a uma força simples que qualquer utilizador, muitas vezes de forma involuntária, exercia no equipamento.

Parece que a Apple construiu mesmo um iPhone indestrutível, bem diferente dos tempos do “Bendgate” do iPhone 6 Plus.A versão dele do teste para o iPhone Air parece muito mais científica do que as outras versões caóticas que circulam por aí, mesmo que estas sejam definitivamente mais divertidas de ver.