É novamente hora de atualizar o Chrome para corrigir uma falha de segurança grave

Milhões de pessoas em todo o mundo utilizam o Chrome da Google como navegador principal, o que torna qualquer vulnerabilidade uma questão de extrema preocupação. A mais recente não é um simples bug. É uma falha que já está a ser explorada por criminosos, e uma simples visita a um site malicioso pode expor o PC e os seus dados.

Mais uma falha de segurança grave do Chrome

A Google recomenda atualizar imediatamente o Chrome para evitar possíveis ataques. A vulnerabilidade, identificada como CVE-2025-10585, está oculta no motor V8, o componente que alimenta o JavaScript e o WebAssembly. O problema surge quando o browser manipula incorretamente um bloco de memória, permitindo que um atacante execute código no seu computador sem o conhecimento.

De referir que esta é a sexta falha crítica detetada no Google Chrome até ao momento em 2025. Isso reforça a urgência de o manter atualizado. No entanto, também revela que os atacantes estão constantemente a desenvolver novas técnicas para roubar dados dos utilizadores.

É importante referir que a Google já lançou as versões corrigidas, pelo que, se estiver a utilizar o Windows ou o macOS , necessita de ter instalado a versão 140.0.7339.185 ou 140.0.7339.186. No Linux , a versão segura é a 140.0.7339.185. Para descarregar a atualização, basta reiniciar o browser. Pode ainda verificar acedendo a Ajuda e, em seguida, Acerca do Google Chrome no menu de definições. Se o browser não estiver atualizado, o download será iniciado imediatamente.

Basta atualizar o browser para a corrigir

Além da CVE-2025-10585, a empresa corrigiu três vulnerabilidades adicionais no mesmo motor V8. Todas são classificadas como graves, relacionadas com corrupção de memória, fuga de dados e execução remota de código. Entre elas, estão a CVE-2025-5419 e a CVE-2025-6554.

Esta situação confirma algo já conhecido. O Chrome é um alvo preferencial dos criminosos. Isto não é uma coincidência: é o browser mais utilizado no mundo, e qualquer falha no mesmo torna-se uma arma poderosa. Um bug não afeta um pequeno grupo de utilizadores; impacta centenas de milhões.

A dinâmica das chamadas falhas de dia zero é cada vez mais comum, com os atacantes a encontrar e explorar vulnerabilidades, enquanto as empresas lançam patches à pressa. O problema é que nem todos os utilizadores atualizam a tempo, pelo que um simples atraso na reinicialização do browser pode abrir caminho para ataques.