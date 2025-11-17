iPhone 18 poderá não chegar em 2026! Virá um modelo totalmente novo

O calendário de lançamentos do iPhone prepara-se para sofrer grandes alterações nos próximos anos. De tal forma que, em 2026, poderemos não assistir à chegada de um iPhone 18, mas sim à estreia de um dispositivo que promete redefinir o mercado.

O iPhone 18 dá lugar ao primeiro dobrável da Apple

A fonte desta informação é o jornalista Mark Gurman que, na sua mais recente newsletter, avança que a gigante de Cupertino está a delinear uma estratégia diferente para o futuro. Em vez de lançar um sucessor direto do iPhone 17, a aposta recairá sobre um equipamento completamente novo e muito mais ambicioso: o tão aguardado iPhone dobrável.

Segundo Gurman, o iPhone 18, como o conhecemos, só deverá ser lançado em 2027. No seu lugar, em 2026, a Apple apresentará o seu primeiro smartphone dobrável, que poderá adotar o nome "iPhone 18 Fold".

O design deste novo equipamento será radicalmente diferente do que a Apple nos habituou, embora a espessura reduzida do recente iPad Air possa ter servido de base para o seu desenvolvimento. Espera-se que este dispositivo adote um formato de "livro", semelhante ao do Samsung Galaxy Z Fold, e que inclua um sistema de câmara dupla.

E o que acontece ao iPhone Air 2?

O jornalista também confirmou os rumores sobre um possível adiamento do iPhone Air 2, que não deverá ser lançado em 2026. Apesar de a Apple estar ciente de que as vendas do modelo atual não superaram as expectativas, Gurman salienta que esta é uma questão secundária e que o dispositivo continua a ser muito importante para a empresa.

Além disso, o facto de a empresa não ter nomeado o modelo como "iPhone 17 Air" revela a intenção de o posicionar num calendário de atualizações distinto do resto da gama. Em contrapartida, o futuro iPhone Air 2 deverá estrear um processador muito mais eficiente, com uma arquitetura de 2 nanómetros, o que permitiria dotar o dispositivo de uma autonomia consideravelmente superior.

O iPhone 18 Fold não chegará sozinho. De acordo com as informações, em setembro de 2026, a Apple poderá lançar também os iPhone 18 e 18 Pro, que trarão as habituais melhorias de processador e um design mais refinado.

Posteriormente, na primavera de 2027, a gama seria completada com o lançamento de uma versão base do iPhone 18, um possível iPhone 18e e, finalmente, o adiado iPhone Air 2.

Para o final de 2027, a Apple estaria a preparar uma surpresa: um iPhone comemorativo do 20.º aniversário. Este modelo teria um design ainda mais inovador, com um ecrã OLED curvo nos quatro lados, praticamente sem molduras, e com a tecnologia Face ID integrada sob o ecrã.

