Google muda regras e instalar apps no Android sem Internet pode ser impossível

O Android pode em breve mudar completamente. Há mudanças a caminho que vão limitar os utilizadores e as suas apps, e a liberdade a que se habituaram. A Google prepara um sistema de verificação de programadores que pode limitar a instalação sem Internet de APKs no Android.

Durante anos, uma das principais vantagens do Android foi a liberdade de instalar aplicações fora da Play Store. Bastava descarregar um ficheiro APK para que a aplicação fosse instalada e executada. No entanto, a Google está a preparar-se para alterar as regras do jogo com um novo sistema de verificação de programadores que pode complicar este processo, especialmente para quem não tem uma ligação constante à Internet.

A mudança veio a público após ter sido descoberto um código no Android SDK que faz referência à seguinte variável: DEVELOPER_VERIFICATION_FAILED_REASON_NETWORK_UNAVALIABLE. Isto significa que quando se tentar instalar uma aplicação, o sistema irá verificar online se o programador foi aprovado ou está na lista negra.

A medida faz sentido do ponto de vista da segurança, ao limitar a distribuição de apps fraudulentas ou perigosas. Mas levanta um problema mais do que óbvio. O que acontece se descarregar um APK legítimo e tentar instalá-lo num local sem cobertura ou Wi-Fi? Com este novo sistema, a instalação pode ser bloqueada, mesmo que a aplicação esteja completamente segura.

Esta possível exigência afetaria um perfil de utilizador que, embora minoritário, é relevante. Falamos de pessoas em zonas rurais com baixa conectividade, utilizadores de planos de dados limitados ou viajantes que dependem do acesso a aplicações em locais remotos. O que antes era uma das maiores liberdades do Android pode ser limitada, criando frustração para aqueles que valorizavam essa independência.

Ciente destas críticas, a Google vai oferecer uma alternativa para os utilizadores familiarizados com o assunto. O conhecido ADB (Android Debug Bridge). Este método permitirá ainda a instalação de aplicações offline, embora esteja longe de ser uma opção prática para a maioria dos utilizadores.

Para já, o sistema de verificação será implementado gradualmente ao longo do próximo ano. Isto dará aos programadores tempo para se adaptarem e aos utilizadores para entenderem como funcionará na prática. O que é claro é que o ecossistema Android caminha para um maior controlo sobre a instalação de aplicações, e a liberdade de sideload pode tornar-se em breve uma coisa do passado.