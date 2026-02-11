Galaxy S26 totalmente divulgados. E confirmam o que ninguém queria ouvir

A Samsung prepara-se para apresentar a sua nova linha de telemóveis Galaxy S26 e as mais recentes fugas de informação revelam quase todos os detalhes técnicos antes do tempo. O lançamento está iminente e as especificações prometem dividir opiniões, especialmente entre os utilizadores europeus.

O regresso do processador Exynos ao mercado europeu

Segundo os dados avançados pelo portal WinFuture, a estratégia da fabricante sul-coreana para 2026 foca-se mais no refinamento de software, através do One UI 8.5 e de novas ferramentas de inteligência artificial (IA), do que em alterações drásticas de hardware.

Contudo, a notícia que poderá desapontar muitos entusiastas em Portugal e no resto da Europa é a confirmação do processador Exynos 2600 para os modelos Galaxy S26 e S26+.

Embora existisse a esperança de que toda a gama recebesse o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5 da Qualcomm, este componente será um exclusivo da versão Ultra. A Samsung defende que o seu novo chip de 2 nanómetros oferece um desempenho equiparável, mas os precedentes da linha Exynos mantêm os utilizadores mais exigentes em estado de alerta.

Fotografia e ecrãs sem grandes revoluções nos Galaxy S26

No que diz respeito à componente fotográfica, a continuidade parece ser a palavra de ordem para o Galaxy S26 e para o S26+, que deverão reutilizar os sensores da geração anterior, confiando no processamento por IA para obter melhores resultados.

O verdadeiro salto tecnológico está reservado para o Galaxy S26 Ultra, que apresentará um sensor principal de 200 MP com uma generosa abertura de f/1.4, além de uma lente ultra grande angular que sobe finalmente para os 50 MP.

Os ecrãs Dynamic AMOLED 2X mantêm dimensões que variam entre as 6,3 e as 6,9 polegadas, contando agora com a proteção Gorilla Glass Armor 2.

Apesar de garantirem taxas de atualização até 120 Hz e resoluções que atingem o 3K nos modelos superiores, a crítica aponta que a Samsung poderá estar a perder terreno para outros concorrentes chineses que têm apostado em painéis com brilho e tecnologias mais disruptivas.

Memória, autonomia e disponibilidade

Uma mudança bem-vinda acontece na gestão da memória. A Samsung parece ter compreendido que 128 GB de armazenamento é insuficiente para um topo de gama em 2026, estabelecendo agora os 256 GB como base.

Todos os modelos virão equipados com, pelo menos, 12 GB de RAM, algo essencial para lidar com o processamento local de tarefas de IA.

Quanto à energia, o Galaxy S26 vê a sua bateria subir para os 4300 mAh, enquanto o modelo Plus alcança os 4900 mAh. O Galaxy S26 Ultra mantém a célula de 5000 mAh, mas recebe uma atualização na velocidade de carregamento com fios, que passa a suportar 60W.

Espera-se que a apresentação oficial ocorra a 25 de fevereiro de 2026, com preços de venda a começar nos 999 euros para a versão base.

Característica Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ecrã 6,3″ Dynamic AMOLED 2X, FHD+, 120 Hz 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3K, 120 Hz 6,9″ Dynamic AMOLED 2X, 3K, 120 Hz Processador Exynos 2600 (Europa) Exynos 2600 (Europa) Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 12 GB 12 GB (16 GB na versão 1 TB) Armazenamento 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Câmara principal 50 MP f/1.8 50 MP f/1.8 200 MP f/1.4 Teleobjetiva 10 MP 3x 10 MP 3x 50 MP periscópica 5x + 10 MP 3x Ultra grande angular 12 MP 12 MP 50 MP com PDAF Vídeo 8K 30 fps / 4K 120 fps 8K 30 fps / 4K 120 fps 8K 30 fps / 4K 120 fps Bateria 4300 mAh, carregamento 25 W 4900 mAh, carregamento 45 W 5000 mAh, carregamento 60 W Carregamento sem fios 15 W Qi2 15 W Qi2 25 W Qi2 Conectividade Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IP68 Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IP68 Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IP68 SIM NanoSIM + eSIM NanoSIM + eSIM Duplo NanoSIM + eSIM Preço inicial (Europa) 999 € 1269 € 1469 €

