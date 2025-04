Google lança atualização do Android! Há duas falhas de segurança exploradas

A segurança no Android é sempre um tema que deve preocupar os utilizadores. Como o sistema móvel mais usado, tem um impacto grande pelo número de utilizadores visados. A Google revelou agora uma nova atualização ao seu sistema. Esta trata muitos problemas, mas 2 falhas são sérias e estavam já a ser exploradas de forma ativa.

A atualização de segurança de abril de 2025 da Google acabou de corrigir 62 problemas de segurança, incluindo duas falhas graves que os hackers já estavam a utilizar. Uma das falhas, CVE-2024-53150, pode permitir que alguém extraia silenciosamente dados confidenciais do smartphone Android.

O outro, CVE-2024-53197, fazia parte de uma cadeia de exploração secreta desenvolvida pela empresa de perícia forense digital Cellebrite para contornar bloqueios telefónicos. Do que foi revelado, se estas falhas não forem corrigidas podem trazer problemas graves. As vulnerabilidades podem permitir que os atacantes obtenham acesso remoto e profundo aos dispositivos Android sem necessitar de permissão.

A Google diz que agora fechou esse vetor de ataque. Corrigiu as três falhas utilizadas na cadeia de exploração da Cellebrite: CVE-2024-53150, CVE-2024-53197 e CVE-2024-53104. A atualização vem em dois níveis. O primeiro abrange as principais vulnerabilidades do Android e o segundo adiciona correções para falhas no kernel Linux dos componentes da Arm, MediaTek, Imagination Technologies e Qualcomm.

Os utilizadores do Google Pixel receberão a atualização automaticamente. Quem utiliza um telefone Samsung, Xiaomi ou outras marcas, o patch pode demorar mais tempo a chegar, dependendo do fabricante do dispositivo. Embora a segurança do Android esteja em constante evolução, esta atualização é um lembrete de que as ciberameaças são reais e as atualizações são essenciais para se manter protegido.

Na maioria das vezes, tudo o que é necessário fazer é instalar as atualizações quando solicitado. Esta situação mostra como as ferramentas digitais podem ser mal utilizadas para vigilância. É por isso que estar atualizado não se trata apenas de segurança, mas também de proteger a privacidade digital num mundo cada vez mais conectado.

Esta atualização não é apenas de rotina, mas sim uma correção crítica que pode proteger dados confidenciais. Portanto, os utilizadores de smartphones Android devem garantir a constante atualização dos seus dispositivos e garantir que estas são instaladas, desde o momento em que são disponibilizadas.