WhatsApp torna mais simples validar informação recebida com a Meta AI

O WhatsApp está a lançar um novo atalho "Pergunte à Meta AI" para alguns testadores beta do WhatsApp beta para Android 2.25.23.24. A novidade adiciona uma opção direta ao menu de mensagens que permite aos utilizadores encaminhar mensagens para a Meta AI rapidamente, útil para tarefas como a verificação de factos. A funcionalidade será lançada para mais utilizadores nas próximas semanas.

Este novo método de reencaminhamento de mensagens é mais fácil do que o método atual de reencaminhamento de mensagens para a Meta AI, em que é necessário procurar o bot em todos os seus contactos, aumentando o risco de um envio errado. A funcionalidade será útil para os utilizadores que desejam perguntar rapidamente ao chatbot mais detalhes sobre o conteúdo recebido, semelhante à forma como o X integrou o Grok, permitindo a verificação de factos nas publicações.

Após selecionar uma mensagem para enviar à Meta AI, terá ainda de fornecer um aviso ou uma pergunta separada. Esta escolha de design enfatiza o controlo do utilizador, uma vez que o utilizador ainda precisa de redigir e enviar manualmente uma consulta. Aumenta também a naturalidade do recurso, pois é rápido e fácil.

Em alguns países onde o WhatsApp é popular, pode atuar como um foco de desinformação, onde os indivíduos divulgam notícias ou vídeos falsos, ou até partilham notícias falsas que receberam com os seus próprios contactos. O atalho Pergunte à Meta AI permitirá aos destinatários verificar o conteúdo recebido e determinar a autenticidade. Poderão verificar instantaneamente alegações suspeitas ou notícias falsas sem sair da aplicação.

Esta rapidez ajuda a reduzir o risco de disseminação de desinformação. Como a desinformação pode espalhar-se rapidamente nas plataformas de mensagens, a ferramenta permite que os utilizadores questionem proativamente a veracidade de uma mensagem antes de a partilharem novamente.

Para aqueles que não gostam de inteligência artificial por qualquer motivo e preferem não a utilizar, a funcionalidade Pergunte à Meta AI é totalmente opcional e nada é partilhado com o assistente automaticamente. Os utilizadores devem escolher explicitamente partilhar uma mensagem com o chatbot e, mesmo após tocar no atalho, devem ainda adicionar o seu próprio aviso e premir o botão de envio.

Para os testadores beta, mas ainda não viram esta funcionalidade, significa apenas que terão de esperar que a Meta a implemente. Espera-se que todos também o possam utilizar em breve para ajudar a impedir a divulgação de alegações duvidosas.