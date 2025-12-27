Que dispositivos estão ligados? WhatsApp revela ainda mais informação

Com tantas situações de segurança reveladas recentemente, os utilizadores do WhatsApp precisam de toda a ajuda disponível. Isso estará a chegar, com a nova opção do serviço da Meta, que será mais claro a revelar que dispositivos estão ligados e que informação adicional oferecem.

Que dispositivos estão ligados?

A Meta está a trabalhar em funcionalidades que exibirão a lista dos periféricos ligados à conta e em melhorias que otimizarão a gestão de conversas e armazenamento. O serviço da Meta quer lançar uma funcionalidade que oferecerá uma experiência mais completa e, sobretudo, mais transparente para os utilizadores.

Após o lançamento da sua aplicação oficial para o Apple Watch, a Meta está a trabalhar em novas funcionalidades. Estas estão focadas em permitir aos utilizadores identificar quais os acessórios que estão ligados à sua conta, melhorando assim a gestão dos mesmos.

De acordo com o WABetaInfo, a versão beta 25.37.10.71 do WhatsApp para iOS introduziu uma nova categoria chamada "Periféricos" na interface dos dispositivos vinculados. O objetivo é proporcionar maior clareza sobre os dispositivos ligados à conta, exibindo os seus nomes, bem como a data e hora da última atividade .

WhatsApp revela mais novidades

Esta nova funcionalidade de periféricos ajudará a evitar situações em que uma conta esteja ligada ao Apple Watch de outra pessoa sem o conhecimento do utilizador. Ajudará ainda a detetar situações de violação da segurança ou roubo da conta.

Além disso, a Meta está a preparar melhorias na gestão e armazenamento de conversas. Os utilizadores poderão limitar o armazenamento de conversas com opções para excluir mensagens específicas ou categorias de media. Também será possível eliminar todos os ficheiros multimédia de uma só vez, mantendo as mensagens favoritas intactas.

A característica mais notável é que a interface mostrará claramente quanto espaço cada categoria ocupa, facilitando a decisão sobre o que eliminar. A data exata de lançamento destas funcionalidades na versão estável ainda é desconhecida, mas a sua presença na versão beta sugere que poderão chegar nas próximas semanas.