Rússia constrói uma instalação de vigilância para monitorizar comunicações da NATO

A Rússia está a criar uma instalação em grande escala de inteligência de sinais (em inglês, SIGINT) no seu território de Kaliningrado, por forma a expandir as capacidades de vigilância eletrónica perto da fronteira oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (em inglês, NATO).

De acordo com a emissora ucraniana TSN e o site de análise militar Tochnyi, imagens de satélite mostram uma extensa rede de antenas dispostas em formações circulares, dando forma ao que os especialistas dizem que pode tornar-se num dos centros de interceção mais poderosos da Europa.

Analistas alertam, conforme citado, que a posição estratégica da instalação permitirá à Rússia intercetar uma ampla gama de comunicações militares e civis nos países vizinhos da NATO, incluindo Polónia, Lituânia e Alemanha.

🧠 Sigla para signals intelligence, SIGINT é uma das disciplinas centrais da inteligência, focada na recolha e análise de sinais que contêm dados ou informações. Esses sinais podem incluir comunicações (como chamadas telefónicas e e-mails) e emissões eletrónicas (como radar). Por via de técnicas analíticas sofisticadas, estas informações são, então, convertidas em inteligência acionável.

Esforço da Rússia para monitorizar a NATO

Segundo a Tochnyi, a partir deste local, a Rússia poderá monitorizar transmissões táticas, redes de radar e até mesmo elementos da infraestrutura civil.

Além da recolha de informações, especialistas em defesa afirmam que o local poderia reforçar a capacidade da Rússia de interromper o comando, o controlo e as comunicações da NATO em caso de conflito.

O local onde o país está a erguer a nova instalação é um território fortemente militarizado, situado entre territórios da NATO, e já abriga uma densa rede de sistemas de mísseis e instalações de radar.

