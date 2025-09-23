Como tirar capturas de ecrã e gravações HDR no iPhone e iPad

Capture o que está no ecrã do seu iPhone ou iPad em alta qualidade, ativando capturas HDR e gravações HDR10 no iOS 26 e iPadOS 26.

O que é a captura HDR

As capturas de ecrã e gravações HDR (High Dynamic Range) preservam cores ricas com todo o alcance dinâmico. Conseguem registar mais detalhes e ter melhor aparência em comparação com o formato SDR normal, especialmente quando capta elementos muito finos no ecrã ou interfaces com itens brilhantes em fundos escuros.

Embora não seja necessário para uso diário, se tira capturas ou grava o ecrã do seu dispositivo iOS para projetos de vídeo ou trabalho profissional, esta nova funcionalidade será certamente útil.

Antes de avançar, tenha em atenção que as capturas HDR são guardadas como imagens HEIF com a extensão “.HEIC”, que pode não ser compatível com todas as apps de iOS, macOS, Android e Windows até serem convertidas.

Já as capturas SDR são guardadas em PNG, um formato universalmente compatível. No caso das gravações de ecrã, o SDR usa HEVC, enquanto o HDR usa HEVC HDR 10.

HEVC HDR10 junta dois conceitos técnicos: HEVC Significa High Efficiency Video Coding (também conhecido como H.265). É um codec de compressão de vídeo que consegue reduzir bastante o tamanho dos ficheiros sem perder qualidade visível, sucedendo ao H.264. HDR10 É um dos padrões mais comuns de High Dynamic Range. Permite imagens com maior contraste, mais brilho e uma paleta de cores mais ampla. É o formato HDR aberto mais difundido. HEVC HDR10 Significa que o vídeo está comprimido com o codec HEVC e suporta HDR10, oferecendo menos espaço ocupado e mais qualidade de cor, brilho e contraste, desde que o ecrã seja compatível.

Em muitos casos, mesmo que as capturas HDR registem mais detalhes, o tamanho total do ficheiro pode ser menor do que uma captura SDR do mesmo ecrã. Isto deve-se ao formato HEIF, que ocupa menos espaço do que PNG e JPG.

Nem todos os dispositivos com iOS 26 e iPadOS 26 podem tirar capturas HDR. Por exemplo, é possível atualizar o iPhone 11 para iOS 26, mas este não consegue tirar capturas HDR porque não tem um ecrã compatível com HDR.

Como ativar as capturas HDR no iPhone e iPad

Abra a aplicação Definições no dispositivo com iOS 26 ou iPadOS 26. Toque em Geral e depois na nova opção Captura de ecrã. Selecione HDR na secção Formato.

Agora, saia das Definições e tire uma captura de ecrã. Depois, abra-a na aplicação Fotografias e deslize para cima no ecrã ou toque no botão de informação ⓘ para ver as propriedades do ficheiro.

Verá que a imagem foi guardada como HEIF. As capturas SDR são guardadas como PNG.

Porque vale a pena usar HDR

Versões mais recentes do iOS 18 estragaram completamente as capturas de ecrã ao registar conteúdos com alto contraste. Por exemplo, se estivesse a editar uma fotografia na aplicação Fotografias e tirasse uma captura, certas áreas ficavam completamente esbatidas na imagem final.

De forma semelhante, as primeiras versões beta do iOS 26 produziam capturas más, saturadas em excesso e inutilizáveis quando o formato estava definido como SDR.

Ao mudar para HDR, este problema ficou resolvido. Além disso, aprecio o facto de as minhas capturas ocuparem menos espaço, algo que o formato HEIF oferece em comparação com as capturas SDR em PNG.