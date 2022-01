Como converter ficheiro HEIC em JPG no Windows

O formato HEIC é uma versão (cuja Apple é proprietária) do HEIF (High-Efficiency Image File). O ponto forte deste formato é a sua capacidade de reduzir o peso das imagens sem estas perderem qualidade. O ponto crítico é a questão das aplicações e dispositivos que o suportam. Embora cada vez mais gente esteja a adotar o HEIC, ele ainda não é tão comummente aceite como, por exemplo, o JPG.

Por isso, se é um utilizador Windows e quer converter um ficheiro HEIC em JPG, descubra hoje como fazê-lo facilmente.

Uma vez que o HEIC é um formato muito mais recente em comparação ao JPG, pode ser incompatível com dispositivos que não sejam Apple. Portanto, se quer converter um ficheiro HEIC em JPG no Windows sem qualquer software, não dê mais voltas à cabeça e siga os passos abaixo indicados.

Como converter HEIC para JPG no Windows

A única advertência do método que se segue é que só se pode converter até 5 fotos de cada vez. Mas tirando isso, funciona perfeitamente.

1. Abra o seu browser e vá a heictojpg.com, ou clique diretamente aqui.

2. Clique no ícone verde "+" para abrir o explorador de ficheiros do seu computador.

3. Agora escolha o ficheiro que quer converter e de seguida selecione "Abrir".

4. Terá de esperar alguns segundos para que a conversão seja concluída. Feita a conversão clique em "Download JPEG" como mostrado abaixo.

Como converter HEIC para JPG usando o CopyTrans HEIC

Este método permite-lhe converter os ficheiros mais rapidamente e com menos passos, mas tem como pré-requisito a instalação de um software. Se não se importa de instalar o CopyTrans HEIC, clique aqui para o fazer.

1. Clique em Download.

2. Concluído o Download, clique no ficheiro transferido.

3. Clique em "Seguinte".

4. Selecione "I am installing CopyTrans HEIC for home use" na janela que aparecer, e novamente "Seguinte". O software está agora instalado.

5. Para usá-lo basta clicar com o lado direito do rato em cima do ficheiro .heic e selecionar a opção "Convert to JPEG with CopyTrans". O ficheiro convertido aparecerá lado a lado com o antigo.

Como evitar a conversão manual

Se ocasionalmente transferir fotos do seu iPhone ou iPad para o seu PC Windows, pode evitar ter de converter manualmente as suas fotos, fazendo uso de uma configuração.

1. Aceda às "Definições" do seu dispositivo.

2. Arraste para baixo e aceda às definições das "Fotografias".

3. Arraste novamente para baixo e na zona "Transferir para Mac ou PC" selecione "Automaticamente". Isto assegurará que todas as fotos são transferidas num formato compatível em vez do formato HEIC.

Se utilizar também um Mac, ficará satisfeito por saber que pode visualizar nativamente ficheiros de imagem HEIC e convertê-los para ficheiros JPG utilizando a aplicação MacOS Preview. Não há absolutamente nenhuma necessidade de instalar qualquer software adicional no seu Mac.

