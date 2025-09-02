Como um AirTag ajudou um homem a recuperar a sua bagagem roubada (no próprio aeroporto)
Com as malas perdidas a serem um potencial problema das viagens de avião, usar um AirTag para estar a par da sua localização pode ser inteligente. De facto, neste caso, foi. Um homem colocou o dispositivo na sua mala de porão e foi graças a ele que descobriu que a sua mala tinha sido roubada no próprio aeroporto.
A utilidade do AirTag vai além das chaves de casa ou do carro, podendo o dispositivo ser colocado em muitos outros pertences, de modo a assegurar que não saem do radar do utilizador.
Pela confusão no aeroporto que anteviu, por estar a viajar no fim de semana do Labor Day, nos Estados Unidos, um homem de West Hollywood decidiu colocar uma AirTag na sua bagagem.
AirTag ajudou a localizar uma bagagem roubada
Depois de um longo voo de Salt Lake City, na semana passada, Daniel Scott dirigiu-se para a zona da recolha de bagagens para não encontrar a sua… Nem ele, nem os funcionários do aeroporto.
Entretanto, quando Daniel Scott verificou o seu smartphone para rastrear o AirTag que tinha deixado na sua bagagem, percebeu que ela se movia em direção ao estacionamento de veículos partilhados, saindo do aeroporto.
Comecei imediatamente a correr para o estacionamento da Uber. Quando cheguei lá, vi que ela continuava a mover-se e tinha atravessado a rua. Naquele momento, pensei que alguém tinha, com certeza, roubado a minha mala.
Descreveu Scott, conforme citado pelo NBC4 Los Angeles, contando que o AirTag parou a 800 metros de distância, num prédio abandonado e fechado com tábuas.
Após ser contactada, a polícia chegou e iluminou o interior do prédio, através de uma janela. Por ali, Daniel Scott viu o ladrão com os seus sapatos, camisa e calças.
Depois de a polícia evacuar o prédio, detendo várias pessoas, Scott encontrou a sua bagagem cortada e as suas roupas espalhadas pelo edifício. Ainda assim, revelou estar contente por ter recuperado cerca de 90% do conteúdo da mala.
Perante a sua experiência, Scott aconselhou todos os viajantes a usarem dispositivos como o AirTag, por forma a assegurar que localizam a sua mala, caso seja necessário.
