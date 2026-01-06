TAP oferece conteúdos da Apple TV nos voos longos

A TAP quer brindar os seus passageiros com os conteúdos da Apple TV. Estes distinguem-se pela forte aposta na qualidade cinematográfica, narrativas cuidadas e produções originais que privilegiam profundidade, criatividade e rigor técnico. Se vai fazer um voo de longo cirso, então tire proveito desta oferta.

Entretenimento a bordo reforçado nos voos de longo curso da TAP Air Portugal

A TAP disponibiliza uma oferta alargada de entretenimento a bordo nos seus aviões A330-900neo, A321-200LR e A330-200, pensada para tornar as viagens mais longas mais confortáveis e envolventes.

Os passageiros têm acesso a mais de 130 filmes, incluindo lançamentos recentes de Hollywood, grandes clássicos do cinema, animações e produções de cinema independente.

A oferta é complementada por programas de televisão e conteúdos musicais, adequados a diferentes preferências e faixas etárias.

Experiência personalizável e tecnologia atualizada

Os aviões estão equipados com sistemas modernos de entretenimento, garantindo qualidade de imagem e som.

A utilização é totalmente personalizável, permitindo pausar conteúdos, criar listas de favoritos e usar auscultadores individuais durante o voo.

A TAP sublinha que existe entretenimento pensado tanto para adultos como para crianças.

Auscultadores Bluetooth na Classe Económica

Em rotas específicas, os passageiros da Classe Económica podem ligar auscultadores Bluetooth diretamente aos ecrãs individuais do sistema de entretenimento.

Esta funcionalidade proporciona maior liberdade de movimentos e melhor qualidade sonora, ao mesmo tempo que contribui para a redução do consumo de plástico e de material eletrónico descartável.

A ligação por auscultadores Bluetooth está disponível apenas em voos operados pelos Airbus A330-900neo e A321-200LR, não estando presente no A330-200. Esta distinção é relevante para quem valoriza esta funcionalidade ao planear a viagem.