Valor of Man, combate tático de fantasia a caminho

Os Numskull Games revelaram a data de lançamento do seu próximo titulo, Valor of Man. Trata-se de um jogo de combate tático que decorre num mundo de fantasia medieval. Venham saber quando é lançado.

Desenvolvido pelos estúdios Legacy Forge, Valor of Man trata-se de um roguelite tático por turnos que combina a profundidade de combate tático com a tomada de decisões dos grandes RPGs num formato com alta capacidade de rejogabilidade.

O jogo foi criado com o propósito de permitir sessões rápidas, sem comprometer de forma alguma a importância de todas as escolhas e complexidade estratégica adotadas pelos jogadores. O lançamento de Valor of Man encontra-se previsto para o primeiro trimestre de 2026, para PC (via Steam).

Entretanto, Valor of Man já possui uma demo alargada disponível no Steam, até ao próximo dia 7 de janeiro de 2026. Esta demo permite que os jogadores avancem até ao final do Capítulo 2 da estrutura de três atos do jogo, oferecendo uma introdução substancial à jogabilidade.

Em cada partida, o jogador irá montar e aprimorar a sua party, escolhendo de entre uma ampla variedade de habilidades, armas, equipamentos e artefatos. Poderá ainda explorar a seleção de melhorias presentes na demo, e das quatro classes principais, no primeiro nível de dificuldade.

O jogo completo expande tudo isso drasticamente, permitindo uma total experimentação com diferentes builds e alta rejogabilidade a longo prazo, com um acervo (quase) infinito de itens desbloqueáveis, 9 níveis adicionais de dificuldade que desenvolvem a história e um total de 12 classes para dominar, cada uma com variantes de subclasses.

São mais de 300 habilidades, 290 itens de jogo, e 170 artefatos que marcarão presença no jogo final. Entretanto, os jogadores podem esperar encontrar mais de 50 tipos de inimigos diferentes e 9 bosses distintos.

Construído com um sistema de combate singular, baseado em reações, Valor of Man desafia os jogadores a pensarem várias jogadas à frente (tal como no xadrez), uma vez que cada ataque desencadeia uma correspondente resposta inimiga. O sucesso em combate depende do planeamento da equipa, do posicionamento dos seus elementos e da compreensão do comportamento e respostas dos inimigos, recompensando a mestria e a visão estratégica.

Valor of Man será lançado no primeiro quadrimestre de 2026, para PC.