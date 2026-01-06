Honda desvendou as tecnologias para os seus modelos elétricos dos próximos anos

A Honda realizou o Workshop de Tecnologia Automotiva Honda onde deu a conhecer as tecnologias de última geração que serão instaladas nos automóveis com lançamento previsto para a segunda metade da década de 2020.

A Honda posiciona o “ambiente” e a “segurança” como questões prioritárias que precisam de ser abordadas para que a marca continue a oferecer a alegria e a liberdade da mobilidade de forma sustentável às pessoas.

Com base nesta convicção, estabeleceu metas ambiciosas: a de alcançar “neutralidade de carbono para todos os seus produtos e atividades corporativas” e atingir “zero mortes em acidentes de trânsito envolvendo motociclos e automóveis Honda” globalmente até 2050.

Conforme anunciado na Honda Business Briefing 2025, realizada em maio deste ano, a Honda está a trabalhar para fortalecer ainda mais a competitividade dos seus veículos elétricos (EV) e veículos híbridos (HEV), bem como oferecer novo valor aos clientes por meio da eletrificação e da aplicação aprimorada de tecnologias inteligentes.

Principais novidades da Honda para a segunda metade da década de 2020

Sob o conceito “Enjoy the Drive”, que representa a proposta de valor dos produtos automóveis da Honda, centrada no Conceito M/M e no “prazer de conduzir”, a marca diz que vai continuar empenhada em fazer avanços constantes nas tecnologias automóveis de próxima geração.

No Workshop de Tecnologia Automotiva Honda, revelou novas tecnologias que estão a ser desenvolvidas para concretizar a abordagem e o sistema de valores únicos da marca. Entre as principais novidades, destaque para as seguintes:

Plataforma para modelos híbridos de última geração.

para modelos híbridos de última geração. Tecnologias de sistemas híbridos-elétricos para novos modelos híbridos de grande dimensão com lançamento previsto para a América do Norte na segunda metade da década de 2020.

para novos modelos híbridos de grande dimensão com lançamento previsto para a América do Norte na segunda metade da década de 2020. Tecnologias-chave a serem aplicadas ao modelo de produção de um veículo elétrico compacto baseado no Super-ONE Prototype, que fez a sua estreia mundial no Japan Mobility Show 2025.

Visão geral da plataforma de última geração de tamanho médio

A Honda está a desenvolver todos os aspetos do seu sistema híbrido e da plataforma HEV, tendo o plano de começar a adotá-los num grupo de modelos HEV de última geração que deverão chegar ao mercado a partir de 2027.

A plataforma de próxima geração está a ser desenvolvida combinando várias tecnologias inovadoras para alcançar um alto nível de rigidez e leveza da carroçaria e uma arquitetura modular que permite uma maior uniformidade das peças.

Isto irá melhorar ainda mais o “prazer de condução” exclusivo da Honda, permitindo ao condutor desfrutar de uma experiência de condução desportiva e emocionante.

Mais detalhes Como nova referência para a estabilidade de condução, que influencia diretamente o desempenho dinâmico do veículo, a Honda estabeleceu uma nova abordagem para a gestão da rigidez da carroçaria que melhora a estabilidade durante a condução. Ao otimizar a rigidez da carroçaria, o peso da mesma será reduzido. Ao mesmo tempo, ao gerar um comportamento do veículo como se a carroçaria dobrasse nas curvas, a carga aplicada em cada pneu será controlada para melhorar o desempenho de aderência à estrada. Como resultado, os veículos elétricos da próxima geração alcançarão um nível sem precedentes de estabilidade, proporcionando uma experiência de condução desportiva e agradável. A Honda planeia aplicar esta tecnologia também à sua plataforma de veículos elétricos. O peso da plataforma HEV foi reduzido em 90 kg em comparação com a plataforma atual, através da revisão da estrutura da carroçaria e da adoção de novos métodos de design de engenharia. Com esta plataforma de próxima geração, a Honda irá esforçar-se por desenvolver novos modelos HEV que proporcionem tanto o prazer de condução como uma elevada economia de combustível. Foi adotada uma arquitetura modular que permite que uma elevada percentagem de peças seja comum a vários modelos. Ao separar módulos comuns, como a parte do motor e a parte inferior traseira da carroçaria, e módulos exclusivos, como a cabine traseira, a eficiência do desenvolvimento de novos modelos será aumentada. A Honda tem como objetivo que mais de 60% das peças sejam comuns a todos os modelos que utilizem esta plataforma, o que permitirá a produção eficiente de modelos distintos e diversificados, mantendo os custos baixos. Como resultado, haverá uma maior eficiência no desenvolvimento e na produção. Em linha com o avanço da plataforma, estão a ser adotadas tecnologias que permitem o controlo do veículo à vontade do condutor, como o Sistema de Gestão de Movimento, que aproveita o know-how de controlo de postura que a Honda acumulou através do desenvolvimento de tecnologias robóticas originais. Além disso, uma nova tecnologia de controlo de inclinação será adicionada ao Agile Handling Assist, um sistema de controlo eletrónico que auxilia no comportamento suave do veículo durante as curvas e já é adotado no atual Honda Prelude, para ajudar o condutor a controlar o veículo exatamente como pretendido em todas as situações de condução, independentemente das condições da estrada. Por meio destas tecnologias, a Honda irá empenhar-se em aprimorar o “prazer de condução” dos seus clientes.

Visão geral do sistema híbrido de grande dimensão de próxima geração

À medida que a procura por modelos HEV continua a crescer, a Honda posiciona os seus modelos HEV, especialmente os modelos da próxima geração com lançamento previsto para 2027 e além, como um grupo central de produtos que desempenhará um papel fundamental durante o período de transição que antecede a popularização total dos HEVs.

Especialmente no mercado norte-americano, que será o principal mercado para os modelos HEV, continuará a existir uma procura sólida por híbridos de grande dimensão.

Para atender a essa procura, a Honda está a desenvolver um sistema híbrido de última geração com desempenho de condução potente e alta capacidade de reboque, bem como desempenho ambiental excecional, adequado para híbridos de grandes dimensões no segmento D e maiores, com lançamentos de produtos na segunda metade da década de 2020.

No workshop, a Honda revelou as principais tecnologias dos seus sistemas híbridos de última geração para veículos de grandes dimensões, incluindo um motor V6 recém- desenvolvido que cumpre as rigorosas regulamentações ambientais, bem como unidades de tração e baterias recém-desenvolvidas que alcançam alta eficiência e baixo custo.

Mais detalhes A Honda está empenhada em melhorar a eficiência de combustível dos seus modelos HEV de grandes dimensões de próxima geração em mais de 30% em comparação com os modelos ICE atualmente vendidos no mesmo segmento. Para tal, irá combinar um motor V6 de última geração com uma autonomia alargada e unidades de transmissão altamente eficientes, aplicando depois um controlo de gestão de energia de última geração, que otimiza os modos de condução de acordo com as condições de condução e contribui para a melhoria da eficiência de combustível. Com o objetivo de proporcionar uma experiência de condução potente e de alta qualidade, adequada ao segmento HEV de grande dimensão, a Honda irá empenhar-se em melhorar em 10% o desempenho de aceleração a fundo do veículo em comparação com os modelos a combustão atualmente vendidos no mesmo segmento. Para tal, irá aumentar a eficiência do motor e de cada unidade de tração e utilizar a assistência da bateria.

Visão geral das tecnologias dinâmicas do modelo compacto elétrico Super-ONE Prototype

O modelo de produção baseado no Super-ONE Prototype, que fez a sua estreia mundial no Japan Mobility Show 2025, está programado para ser colocado à venda primeiro no Japão em 2026, depois no Reino Unido e em outros países asiáticos onde a procura por elétricos compactos é considerada alta.

Com o conceito definido como “e: Dash BOOSTER”, a Honda pretende criar um veículo elétrico compacto que transforme a mobilidade diária numa experiência emocionante e estimulante, oferecendo uma variedade de recursos que tornem a experiência dentro do veículo mais agradável para os clientes.

Mais detalhes Com base na plataforma leve, que tem sido continuamente aperfeiçoada para os modelos da série N da Honda, a largura da carroçaria foi aumentada através da adoção de um chassis dedicado com piso do pneu e para-lamas alargados. Além disso, os componentes pesados foram consolidados e o centro de gravidade foi rebaixado, colocando a bateria de baixa espessura – o componente-chave de um veículo elétrico – no centro da parte inferior da carroçaria. Desta forma, o protótipo Super-ONE alcançou uma das carroçarias mais leves entre os veículos elétricos do segmento A e um centro de gravidade mais baixo do que o dos carros compactos convencionais a gasolina. Com estas características principais, o protótipo Super- ONE garantirá uma elevada capacidade de resposta às ações do condutor e manterá uma resposta estável mesmo nas curvas, oferecendo um desempenho de condução excecional que responde com precisão às intenções do condutor, proporcionando tranquilidade. O modelo de produção que tem por base o Super-ONE Prototype será equipado com o ‘Boost Mode’, desenvolvido exclusivamente para este modelo. O ‘Boost Mode’ aumenta a potência para permitir que todo o potencial de desempenho seja libertado, ao mesmo tempo que sincroniza a transmissão simulada de 7 velocidades e o sistema Active Sound Control para gerar um som potente do motor e uma sensação nítida de mudança de marchas, como se estivesse a conduzir um veículo a motor com uma transmissão tradicional de várias velocidades. A transmissão simulada de 7 velocidades, a rotação fictícia do motor e as posições das mudanças são calculadas em tempo real com base nas ações do condutor, tais como a operação do acelerador e as condições de condução, incluindo a velocidade do veículo e o comportamento durante as curvas. Ao controlar de forma otimizada a força motriz e a resposta, o condutor pode desfrutar da condução enquanto sente uma sensação de união com o veículo. Além disso, a transmissão simulada de 7 velocidades também simula o choque do kickdown durante a aceleração e o comportamento durante o "corte de combustível", algo que acontece nos motores a combustão em que há um corte temporário da injeção de combustível para proteger o motor e controlar adequadamente as suas rotações. Através destes efeitos, a Honda integrou com sucesso a sensação de condução que tem vindo a procurar ao longo dos anos de desenvolvimento dos motores a combustão dos seus veículos elétricos.

Com estas novas tecnologias divertidas, desenvolvidas exclusivamente para o Super-ONE, a Honda esforçar-se-á por oferecer o “prazer de conduzir” único do Super-ONE, que combina a sensação de aceleração suave e linear dos veículos elétricos e a experiência de condução estimulante dos modelos a combustão.