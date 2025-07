Carros elétricos já são 73% mais limpos do que carros de combustão interna revela estudo

A discussão sobre os benefícios dos elétricos tem sido longa. Ainda que mais verdes, muitos acusam de serem tão ou mais poluentes. Agora, um novo estudo mostra a realidade. Os carros elétricos vendidos hoje na Europa emitem quase quatro vezes menos gases com efeito de estufa ao longo da sua vida útil do que os seus equivalentes com motor de combustão interna.

Elétricos já são 73% mais limpos

Uma nova investigação publicada esta semana pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) mostrou a realidade. Estima que os elétricos vendidos hoje na Europa produzem menos 73% de emissões de gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida do que um equivalente movido a gasolina. Isto mesmo quando se tem em conta a produção do veículo.

Especificamente, os BEV de passageiros de segmento médio vendidos na União Europeia em 2025 e carregados com base na média projetada de eletricidade da UE para 2025–2044 apresentaram um valor estimado de emissões de gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida de 63g CO2e/km. Isto foi 73% inferior às emissões dos veículos movidos a gasolina, que apresentaram um valor estimado de emissões de gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida de 235g CO2e/km.

Estudo da ICCT revela tudo

Os números realçam que a poupança num BEV vai além das emissões de CO2 no escape, uma vez que as emissões da produção de combustível são superiores às da eletricidade na média da matriz elétrica da UE. E embora se estime que os BEV gerem cerca de 40% mais emissões de produção do que os veículos ICE devido às emissões provenientes do fabrico das baterias, estas emissões adicionais são "mais do que compensadas" após cerca de 17.000 quilómetros de utilização no primeiro ou segundo ano.

Além disso, as emissões do ciclo de vida dos BEV foram 24% inferiores às estimadas no estudo de análise do ciclo de vida de 2021 do ICCT. Prevê-se que as fontes de energia renováveis ​​sejam responsáveis ​​por 56% da geração de eletricidade na Europa, um aumento de 18 pontos percentuais em relação a 2020. É uma tendência que o Centro Comum de Investigação da UE espera que continue a aumentar na próxima década, atingindo os 86% até 2045.

Isto significa que um novo BEV que permaneça nas estradas durante cerca de 20 anos proporcionará ainda mais benefícios climáticos. Ao utilizar apenas eletricidade renovável para carregar um BEV, as emissões do ciclo de vida do automóvel caíram para 52g CO2e/km, menos 78% do que os veículos ICE.

Eterna luta dos carros BEV contra ICA

É importante realçar que, embora a diferença entre veículos BEV e ICE continue a aumentar, também aumenta a diferença entre híbridos (HEVs) e híbridos plug-in (PHEVs). Estes apenas apresentaram ganhos marginais ou nenhuns na redução dos seus impactos climáticos. Segundo o ICCT, os HEV e os PHEV oferecem apenas menos 20% e 30% de emissões ao longo da vida útil do que os veículos movidos a gasolina, respetivamente.

O estudo também analisou outras opções de motores e combustíveis, como os veículos elétricos com células de combustível de hidrogénio (FCEVs). Enquanto os FCEVs que dependem de hidrogénio verde oferecem uma redução significativa de emissões de 79% em comparação com os veículos ICE, os FCEVs que funcionam com hidrogénio produzido a partir de gás natural oferecem apenas uma redução de 26%.