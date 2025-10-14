Mercedes-Benz Vision Iconic: uma ponte entre os carros icónicos de 1930 e o futuro

A Mercedes-Benz revelou um conceito de coupé elétrico, remetendo os entusiastas de automóveis para os modelos icónicos da década de 1930. Com duas portas e uma grelha frontal que não passa despercebida, este novo modelo mostra que a marca alemã ainda consegue desenhar carros visual e emocionalmente potentes.

O mais recente concept da Mercedes-Benz recorda os fãs daquilo que a marca fez, noutros tempos. Um modelo longo e elegante, que reforça o requinte que caracteriza a marca alemã.

O capô longo remete para os grand tourers pré-guerra, enquanto a grande grelha frontal é uma reinterpretação das lendárias grelhas verticais de carros como o W111 e o 600 Pullman.

Atrás, o Mercedes-Benz Vision Iconic não é menos imponente, tendo recebido inspiração do primeiro supercarro do mundo, o Mercedes-Benz 300 SL.

O Vision Iconic está forrado com uma tinta solar preta que, segundo a Mercedes-Benz, pode ser aplicada à carroçaria como uma pasta fina.

As células integradas têm uma eficiência de 20%, comparável à maioria dos painéis solares de consumo à venda atualmente.

No interior, o coupé possui uma estrutura de vidro flutuante "Zeppelin" inspirada na Art Déco. Quando uma porta é aberta, o painel de instrumentos inicia uma animação cinematográfica e totalmente analógica.

O centro do painel abriga quatro relógios, um dos quais tem o formato do logótipo da marca e, também, atua como um companheiro de Inteligência Artificial.

O volante de quatro raios parece inspirados numa limusina de luxo da década de 1930, com o logótipo da Mercedes-Benz a flutuar dentro de uma esfera de vidro.

De ressalvar que o volante não está fisicamente ligado às rodas dianteiras, porque o concept elétrico Mercedes-Benz Vision Iconic tem steer-by-wire.

Segundo a Mercedes-Benz, o concept car foi criado com a autonomia de nível 4 em mente, ou seja, condução sem os olhos na estrada e as mãos no volante, idealmente.

Computação neuromórfica no Mercedes-Benz Vision Iconic

Além de se conduzir praticamente sozinho, o avançado sistema de assistência ao condutor pode lidar com o estacionamento sozinho. Afinal, depois de deixar o condutor e o passageiro no seu destino, o carro pode dirigir-se sozinho para um lugar de estacionamento.

Isto é possível, devido ao que a Mercedes-Benz chama computação neuromórfica. Por via de redes neurais artificiais que imitam o funcionamento do cérebro humano, o sistema do Vision Iconic pode processar muitas informações com mais eficiência do que os computadores atuais.

Assim sendo, segundo a Mercedes-Benz, tem o potencial de reduzir em 90% os requisitos de energia para o processamento de dados na condução automatizada em comparação com os sistemas atuais.

Apesar de impressionante, importa recordar que este Vision Iconic é apenas um concept car, pelo que poderemos nunca chegar a ver um modelo com este aspeto e tecnologias na estrada. Mas seria entusiasmante, certo?