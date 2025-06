A gestão de um hotel com Holiday Motel Simulator

Está para breve o lançamento de um jogo para quem tem curiosidade sobre a gestão de um hotel: Holiday Motel Simulator. Venham conhecer melhor este titulo dos Red Phoenix Interactive.

Eis um tema bastante interessante para um jogo de estratégia e gestão. Holiday Motel Simulator é um titulo que permite aos jogadores fazerem a gestão completa de um Motel e será lançado ainda sem data concreta de lançamento, para PC.

Holiday Motel Simulator convida os jogadores a vestirem a pele de um novo dono dum motel que, por variadas razões, se encontra atualmente num estado decadente.

A missão? É simples! Não se trata apenas de restaurar toda a antiga glória e glamour do hotel, mas também de o transformar num local atrativo para os hóspedes e onde estes se possam sentir como se estivessem no paraíso.

Mar, praias e palmeiras, com um pano de fundo assim, até a pior tarefa ou função rapidamente se torna numa tarefa agradável. Certo?

É esse o ponto de partida para Holiday Motel Simulator, tendo o jogador em mãos, a tarefa de requalificar um prédio que se encontra em péssimas condições. Em Holiday Motel Simulator, os jogadores serão responsáveis ​​por todos os aspectos do processo de reforma o hotel, desde a lavagem dos exteriores, passando pela substituição dos pisos, pintura de tetos, ou escolha da mobília de cada quarto.

Mas o trabalho não termina aí, e após o motel voltar à vida, é hora de começar a cuidar de outras áreas importantes do negócio, como por exemplo, administrar as lojas de souvenirs, ou até um bar de praia.

Por outro lado, a gestão de inventário e stocks, organizar as prateleiras e prestar ajuda aos clientes adicionarão uma outra camada de profundidade à gestão do motel.

Adicionalmente, a equipa da Red Phoenix Interactive sabe muito bem que a vida não se resume a trabalho, então, incluíram a opção de relaxar no nosso próprio bar de praia. Ou, por exemplo, relaxar perto da fogueira a bebericar um cocktail, admirar o por do sol sobre o mar.

De forma a que o negócio se mantenha saudável é necessário manter o dinheiro a entrar nos cofres do hotel, certo? Dessa forma, a fórmula é simples: um hóspede satisfeito significa um retorno certo, portanto, vale a pena tentar perceber os feedbacks dos clientes, responder às suas sugestões e prestar atenção a todos os detalhes para garantir experiências inesquecíveis para cada um dos hóspedes. As nossas decisões moldarão o futuro do nosso hotel.

Holiday Motel Simulator chegará ao Steam em Acesso Antecipado neste verão, prevendo a equipa algum desenvolvimento posterior baseado no feedback que a comunidade for dando.