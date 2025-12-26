Análise Football Manager 2026 (PC)

Este ano, o lançamento de Football Manager foi propositadamente atrasado, pois a Sports Interactive decidiu que seria esta a altura para fazer uma pequena revolução na série, com Football Manager 2026. Com efeito, o jogo que saiu para as "bancas" surgiu com uma roupagem completamente nova. Venham ver...

Todos os anos, com o raiar de uma nova época desportiva, é lançada uma nova edição de Football Manager. Com mais ou menos inovações, cada nova edição traz consigo os resultados das mais recentes atividades de mercado no mundo futebolístico.

Este ano, no entanto, a Sports Interactive assumiu a decisão (corajosa, entenda-se) de mudar os caminhos de Football Manager e numa medida arrojada, quase redesenhou o jogo na integra.

A edição deste ano representa o inicio de uma nova era para Football Manager. Será que a promessa foi cumprida?

Tratou-se de uma decisão bastante arrojada pois as alterações incluídas em Football Manager 2026 foram estruturais e profundas. E, tal como em quase tudo na vida, existe uma grande resistência à mudança, em especial quando existem anos de uma existência mais ou menos estável.

Mas começando pelo inicio, a Sports Interactive decidiu meter mãos a caminho e redesenhar completamente o UI (User Interface) do jogo. Trata-se também isso de uma medida bastante controversa e, cujo impacto ainda está por analisar no rumo que a série vai levar no futuro.

Então mas o que aconteceu com o UI de Football Manager 2026? De uma forma bastante resumida, foi reduzida a quantidade de menus de acesso a certas funcionalidades do jogo, passando agora as coisas a fluírem sob a forma de cartões que se encaixam no écran e que despoletam pop-ups quando clicados.

Todos o jogo foi redesenhado, desde os écrans dos jogadores, passando pelos écrans das competições ou de análise estatístico. Tudo foi remodelado sob a nova filosofia de, minimizar o numero de menus, dividir o écran em quadro resumo de vários tópicos e lançamento de pop-ups com os detalhes desses resumos.

Na teoria, até que a ideia não será má de todo e, apesar de ser disruptiva com o legado da série, não destoa completamente. Os menus e écrans estão mais clean, o que significa que a informação, agora organizada de outra forma, se encontra legível e disponível de uma forma clara e objetiva.

O maior problema, excluindo a paciência normal que os jogadores terão de ter para se adaptarem a este novo formato, é que com esta reformulação, a Sports Interactive optou por esconder muitas das funcionalidades mais usadas por detrás de vários clicks em vários quadros resumos, perdendo uma certa rapidez no seu acesso.

Ok, trata-se de um Layout quase novo e que, como tal, terá de ter o seu tempo de adaptação mas, para quem jogou milhares de horas ao longo dos anos nas edições anteriores, torna-se desconcertante ter de andar à procura de écrans e funcionalidades, que acabaram escondidos por detrás de inúmeras opções de menu e clicks desnecessários.

Seja como for, convém referir também que a Sports Interactive criou mecanismos para minimizar esse impacto, sendo que grande parte das funcionalidades de Football Manager 2026 podem ser assinaladas como Favoritas, numa pequena barra que existe no canto superior direito do écran.

Uma das principais melhorias a inclusão do motor Unity para a visualização de partidas

Se há algo que já se sabia que iria acontecer, era a reformulação do motor gráfico de jogo, no momento de visualização das partidas. Com efeito, e graças ao motor Unity, a virtualização dos encontros tornou-se bastante mais interessante e, de certa forma, realista. O Unity permite outro tipo de detalhe, tanto ao nível dos jogadores, bola, estádios, publico, física da bola e jogadores pelo que se pode afirmar que neste capitulo o jogo ficou a ganhar.

É claro que nem tudo está perfeito e mesmo assim, ainda há alguns movimentos de jogadores que parecem sofrer de uma qualquer disfunção física que lhes retira alguma fluidez e realismo mas, acredito que neste capitulo se tratem de situações que venham a ser corrigidas.

Um dos pormenores que não posso deixar de fazer notar é que, graças ao recurso ao Unity também as apresentações prévias do inicio das partidas, ganharam outra dimensão, sendo agora verdadeiras apresentações com qualidade televisiva, muito mais interessantes na apresentação das equipas que entram em campo.

No que respeita ao que se passa dentro das 4 linhas houve também uma inclusão extremamente importante para o desenrolar das partidas: diferenciação entre momentos com e sem posse de bola.

Táticas Com e Sem posse de bola, permite a criação de táticas muito mais dinâmicas e responsivas a cada momento de um jogo

É claramente uma divisão que todos sabemos tentar refletir o comportamento dos jogadores (e equipa) ao momento de perda de bola e ao momento de ataque à baliza contrária, pelo que esta inclusão de táticas especificas para cada um desses momentos (e novos roles de jogadores) é uma novidade bastante interessante.

Traz claramente uma maior profundidade tática ao jogo no que respeita à componente estratégica permitindo uma tremenda diversificação na forma de posicionar a equipa nos momentos atacante e defensivos. Por exemplo, poderemos apresentar uma formação 4-1-1-3-1 mais agressiva quando temos posse de bola mas, no momento de perda do esférico, passar a utilizar um um 5-4-1 para potenciar uma defesa mais coesa e preparada para lançar contra-ataques mortais.

Essa separação de disposição tática com e sem bola é importante e tenta reproduzir o que ocorre no futebol atual. As equipas têm de se saber posicionar nesses dois momentos do jogo. Quanto ás instruções à equipa e aos jogadores, muitas dessas opções já existiam em Football Manager 2024 e agora foram colocadas com um maior contexto.

Finalmente as mulheres chegaram ao Football Manager!

Por fim outra novidade que não poderia deixar de ser referida: futebol feminino. Com efeito, a promessa foi cumprida e Football Manager 2026 apresenta a possibilidade de jogar com equipas femininas, um pouco de todo o Mundo. Apesar de haverem poucas ligas ainda e com poucas divisões, este corresponde à primeira pedra na escada que o futebol feminino vai ter de subir ainda em Football Manager.

Outras melhorias foram acrescentadas em vários aspetos do jogo, como no diálogo com os clubes na procura de encontrar acordos para contratações de jogadores, ou na forma como gerimos a equipa de Scouting, ou mesmo na gestão dos treinos.

Football Manager 2026 é, numa primeira abordagem... um tremendo choque (em particular para os jogadores mais antigos). O primeiro impacto é de que o jogo foi totalmente virado do avesso. No entanto, acredito que com o passar do tempo, a adaptação vá sendo feita gradualmente e se comece a aceitar melhor o jogo e o novo User Interface. Contudo a Sports Interactive terá de trabalhar bastante para fazer vingar esta nova filosofia, claro! Seja como for, a visualização dos jogos e a componente tática são claramente os pontos ganhos em Football Manager 2026.