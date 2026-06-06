SHADE Protocol dá pontapé de partida na Kickstarter

O estúdio independente norte-americano Little Legendary revelou recentemente o arranque da campanha Kickstarter de SHADE Protocol, um titulo de cyber-fantasia no estilo Metroidvania no qual o jogador transforma o mundo em seu redor através de poderosos instrumentos baseados em música e código.

SHADE Protocol é um jogo do género Metroidvania 2D de ação e fantasia cibernética que se encontra em desenvolvimento pelo estúdio indie Little Legendary.

A história do jogo passa-se num mundo agonizante dominado por uma IA senciente, na qual os jogadores controlam Zura, uma experiência falhada que cedo se apercebe que este mundo não tem alma e lhe faltam os seus criadores e que se vai tentar encontrar a si própria, ao mesmo tempo que consegue recompilar a realidade.

O jogador vai explorar o vasto mundo interconectado de Emeria, e através da aventura vai desbloqueando novos instrumentos, derrotando bosses poderosos e retornar a áreas anteriores com novas formas de se mover, lutar e remodelar a realidade. Em SHADE Protocol, os instrumentos são ferramentas poderosas baseadas em música e código. Cada um pode mudar a forma como Zura luta, move-se, explora e interage com o mundo.

O jogador vai, dessa formar, colecionar uma verdadeira orquestra de instrumentos que evoluem ao longo da sua aventura, desbloqueando novas formas de manipular as regras do mundo ao seu redor. Atravessar o espaço, teletransportar-se por fendas musicais, remodelar partes do meio ambiente circundante ou novas formas de se locomover por Emeria serão alguns exemplos do que Zura vai poder descobrir.

A jogabilidade destaca-se por um sistema de combate fluido que permite alternar entre os modos "DAWN" e "SHADE" e empunhar instrumentos musicais como armas. Será crucial dominar o combate rápido e com toques cinematográficos, pois é baseado no timing, no posicionamento e uso criativo dos instrumentos. O conjunto de habilidades de Zura oferece diversas maneiras de abordar cada luta, desde defesas e contra-ataques precisos até combos agressivas e poderosas técnicas baseadas precisamente nos instrumentos.

As Harmonies são técnicas de combate com estilo cinematográfico extremamente poderosas, e exclusivas de cada instrumento. Ao dominar cada instrumento, o jogador desbloqueará Harmonies novas e aprimoradas para diferentes propósitos, desde atingir todos os inimigos em combate, até causar dano massivo a um único alvo, derrubar inimigos aéreos e muito ... muito mais.

Os estúdios Little Legendary acabaram de lançar uma iniciativa no site Kickstarter de forma a permitir que a comunidade gamer possa contribuir com apoios para expandir o desenvolvimento do jogo. Foram também prometidas recompensas digitais e físicas exclusivas, que podem incluir itens tão diversificados como impressões artísticas, broches, pelúcias, adesivos, roupas, uma caixa de colecionador ou outras peças especiais inspiradas nos personagens, instrumentos e no mundo do jogo.

Dessa forma, à medida que a iniciativa da campanha Kickstarter for aumentando, também serão realizadas parcerias com compositores renomados, como Amy Evans (Dark Souls, Monster Hunter, Nier: Automata), SHIRAKUMO Nagi (Alabaster Dawn, CrossCode) ou Manami Matsumae (Megaman, Shovel Knight), entre outros para aumentar a qualidade final de SHADE Protocol.

"Como somos indie de coração, sempre soubemos que queríamos lançar uma campanha no Kickstarter. Na Little Legendary, acreditamos firmemente que o financiamento coletivo é uma das formas de financiar um jogo que mais valoriza a comunidade. O Kickstarter permite-nos obter os recursos necessários para criar um jogo grande e abrangente, ao mesmo tempo em que garantimos que os desejos, opiniões e críticas dos nossos fãs estejam sempre em primeiro plano no processo de desenvolvimento." refere Kendall Kinones, CEO e diretor de jogos da Little Legendary Studios.

SHADE Protocol será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.