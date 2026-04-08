LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION a caminho da Nintendo Switch 2

Já se sabe o dia em que LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION chega à Nintendo Switch 2. Venham daí conosco a descobrir quando é!

Six e Mono estão de regresso mas, desta feita, para a Nintendo Switch 2. Já foi dada a conhecer a data de lançamento de LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION para a Nintendo Switch 2.

Foi anunciado recentemente que a edição Nintendo Switch 2 de LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION chegará a 29 de maio de 2026. Esta nova edição apresenta uma resolução superior e efeitos visuais melhorados em comparação com a versão Nintendo Switch.

O videojogo, desenvolvido pela Tarsier Studios e Supermassive Games, coloca os jogadores na pele de Mono, um jovem rapaz preso num mundo distorcido pela transmissão incessante de uma torre distante. Rapidamente, ele conhece Six, a rapariga do impermeável amarelo, que o guia enquanto parte para descobrir os segredos sombrios da The Signal Tower e salvar a própria Six do seu terrível destino.

Uma corrida claustrofóbica pela salvação, através de um labirinto macabro e grotesco de atrocidades que convida os jogadores a mergulharem fundo nos pesadelos de Mono e Six.

LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION será lançado a 29 de maio de 2026 para Nintendo Switch 2 e já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.