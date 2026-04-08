Carros elétricos podem ser a solução em apagões: o papel do V2G em cenários extremos

Já todos percebemos que não estamos preparados para eventos climáticos extremos. Os últimos, que marcaram o início do ano na Península Ibérica, com tempestades e falhas no fornecimento elétrico, voltaram a expor uma fragilidade estrutural: a dependência de redes centralizadas. Num contexto de eletrificação crescente, surge uma alternativa cada vez mais relevante, o Vehicle-to-Grid (V2G), que transforma os carros elétricos em verdadeiras baterias móveis ao serviço das casas e da rede.

V2G: quando o carro deixa de ser apenas transporte

A tecnologia V2G permite uma relação bidirecional entre o veículo elétrico e a rede elétrica. Ou seja, não só o carro carrega energia, como também a pode devolver quando necessário.

Na prática, isto significa que um automóvel pode alimentar uma habitação durante um corte de energia ou ajudar a estabilizar a rede em momentos de maior pressão. É uma mudança de paradigma: o carro deixa de ser apenas um meio de transporte e passa a ser um elemento ativo do sistema energético.

Além disso, sabendo que a maioria dos veículos passa cerca de 95% do tempo estacionado, existe um enorme potencial de armazenamento distribuído que hoje está praticamente inexplorado.

Mas o que é o V2G? O conceito de Vehicle-to-Grid (V2G) transforma os veículos elétricos em algo mais do que simples meios de transporte. Passam a ser também unidades móveis de armazenamento de energia, capazes de interagir ativamente com a rede elétrica e até com a própria casa. O que é o V2G e qual a sua lógica O V2G permite que a energia armazenada na bateria de um carro elétrico seja devolvida à rede elétrica ou utilizada para alimentar uma habitação. Ou seja, a energia deixa de fluir apenas num sentido (da rede para o carro) e passa a ser bidirecional. Na prática, o carro funciona como uma “powerbank” de grande capacidade. Como funciona na prática O funcionamento do V2G assenta em três elementos principais: Carro elétrico compatível: nem todos os veículos suportam V2G. É necessário que o sistema de gestão da bateria permita descarga controlada de energia. Carregador bidirecional: diferente de um carregador comum, este equipamento permite tanto carregar como descarregar energia. É ele que gere o fluxo elétrico. Sistema de controlo (software): um sistema inteligente decide quando carregar ou descarregar energia, com base em fatores como: preço da eletricidade

consumo da casa

estado da bateria

necessidades da rede Cenários de utilização Alimentar uma casa (V2H – Vehicle-to-Home) : Durante uma falha de energia, o carro pode alimentar a habitação durante várias horas ou até dias, dependendo da capacidade da bateria.

: Durante uma falha de energia, o carro pode alimentar a habitação durante várias horas ou até dias, dependendo da capacidade da bateria. Apoiar a rede elétrica : em momentos de pico de consumo, milhares de carros podem devolver energia à rede, ajudando a estabilizar o sistema.

: em momentos de pico de consumo, milhares de carros podem devolver energia à rede, ajudando a estabilizar o sistema. Armazenar energia renovável: o carro pode carregar quando há excesso de produção solar ou eólica (por exemplo, durante o dia) e devolver energia à noite. Vantagens claras Resiliência energética : útil em apagões, como os recentes na Península Ibérica

: útil em apagões, como os recentes na Península Ibérica Redução de custos : carregar quando a energia é mais barata e usar mais tarde

: carregar quando a energia é mais barata e usar mais tarde Integração de renováveis : ajuda a equilibrar produção intermitente

: ajuda a equilibrar produção intermitente Monetização: em alguns mercados, é possível vender energia de volta à rede Desafios e limitações Infraestrutura ainda limitada

Regulação energética complexa

Impacto na bateria (embora cada vez mais controlado)

Compatibilidade reduzida entre marcas e sistemas O papel no futuro energético O V2G é visto como uma peça-chave na transição energética. Num cenário com milhões de carros elétricos, estes poderão formar uma rede distribuída de armazenamento, reduzindo a necessidade de centrais de reserva e aumentando a estabilidade da rede. Em contextos de eventos extremos, como tempestades ou falhas massivas, poderá ser uma solução crítica para manter serviços essenciais a funcionar.

Carros elétricos: uma resposta real a tempestades e falhas elétricas

Num estudo recente, os investigadores propõem o uso de veículos elétricos precisamente como resposta a eventos extremos, como tempestades tropicais, onde as falhas de energia são frequentes. A ideia é simples: utilizar a energia armazenada nas baterias dos carros para manter serviços essenciais em funcionamento.

Este conceito ganha especial relevância em países como Portugal e Espanha, onde episódios recentes mostraram que fenómenos meteorológicos podem causar interrupções prolongadas. Com sistemas V2G devidamente implementados, uma casa equipada poderia continuar a ter energia graças ao carro estacionado na garagem.

Para além do uso doméstico, o impacto pode ser ainda maior à escala da rede elétrica. Os veículos podem ajudar a equilibrar a oferta e a procura, reduzindo picos e evitando colapsos locais.

O futuro passa por legislação e infraestrutura

Apesar do potencial, o V2G ainda depende de vários fatores para se tornar uma solução massificada. Desde logo, é necessário que os veículos e carregadores suportem carregamento bidirecional, algo que ainda não está presente em todos os modelos.

Depois, há a questão regulatória. Para que os utilizadores possam injetar energia na rede ou alimentar as suas casas de forma segura e legal, é essencial que existam enquadramentos claros e incentivos à adoção.

Projetos-piloto já demonstraram que esta tecnologia funciona e pode até gerar valor económico, ao permitir vender energia à rede ou otimizar consumos.

Mais uma vantagem dos elétricos

Num momento em que os veículos elétricos são frequentemente avaliados apenas pela autonomia ou tempo de carregamento, o V2G acrescenta uma nova dimensão: a resiliência energética.

Num futuro com mais carros elétricos nas estradas, cada habitação poderá, potencialmente, dispor de uma fonte de energia de emergência. Em cenários de crise, esta capacidade poderá fazer a diferença entre uma interrupção total e a continuidade de serviços essenciais.

Mais do que mobilidade sustentável, os elétricos podem vir a ser uma peça-chave na segurança energética.