Splatoon Raiders promete tinta… muita tinta!

A Nintendo revelou recentemente a data de lançamento oficial para Splatoon Raiders na Nintendo Switch 2, o próximo jogo dedicado aos mais famosos pintores do planeta... e arredores. Venham saber quando é.

A Nintendo acaba de anunciar que Splatoon Raiders vai chegar á Nintendo Switch 2 (em exclusivo) a partir do próximo dia 23 de julho.

De forma a aumentar ainda mais as expetativas, foi adicionalmente revelado um novo trailer para este jogo que contrariamente aos anteriores, se apresenta com foco na experiência a solo.

Splatoon Raiders coloca os jogadores na pele de um mecânico que trabalha com os Deep Cut, um trio musical, e dessa forma, é convidado a explorar as misteriosas Spirhalite Islands em busca de tesouros.

Tal como usual nos jogos dos tempos modernos, o jogador terá a oportunidade de personalizar a sua personagem, tornando-a a muito mais pessoal e com um estilo mais seu.

O jogo apresenta vários tipos de desafios e "combates", permite ainda o uso de Gadgets mecânicos e de armas repletas de tinta para enfrentar hordas de inimigos, os Salmonids.

Na aventura de Splatoon Raiders um dos membros dos Deep Cut (Frye, Shiver e Big Man) irá acompanhar o jogador com um poderoso robô de exploração para ajudar a enfrentar os inimigos e recolher os espólios dos combates. Trazendo o máximo que conseguirmos de volta para a base, será possível melhorar os nossos equipamentos e partir melhor preparado para a busca de novos tesouros.

No dia do lançamento de Splatoon Raiders, estará igualmente disponível um novo conjunto de três amiibo dos Deep Cut, com novas versões da Shiver, da Frye e do Big Man. Vai ser possível, combinar as bases das figuras.

Apesar de ser focado numa experiência singleplayer, Splatoon Raiders pode ser jogado com até mais três pessoas online ou através de uma ligação local sem fios.