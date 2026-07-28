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Jogadores da PlayStation preparam boicote para protestar contra a Sony

· Jogos 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. says:
    28 de Julho de 2026 às 16:20

    Acho muito bem. Só que há coisas muito mais graves que o fim dos jogos físicos. Na verdade, os jogos físicos já não existem há muito, pois sem os servidores já não funcionam. Nem cabem nos DVD sequer.

    Responder
    • nhecos says:
      28 de Julho de 2026 às 17:09

      “Na verdade, os jogos físicos já não existem há muito, pois sem os servidores já não funcionam. Nem cabem nos DVD sequer.” – Isso não é verdade

      Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    28 de Julho de 2026 às 17:14

    Vou fazer isso sem querer, julho e agosto nunca jogo nem ninguém na minha casa joga, é para aproveitar as ferias

    Responder
    • Era Porreiro says:
      28 de Julho de 2026 às 17:39

      Efetivamente caríssimo José Fonseca,
      Este boicote parece-me pouco estratégico, uma vez que agosto é um período em que muitas pessoas estão de férias, o que na minha opinião vai reduzir significativamente o seu impacto.
      Caso o objetivo seja demonstrar desagrado para com a Sony, penso que seria verdadeiramente mais eficaz realizá-lo durante o lançamento de um título de grande dimensão, de preferência um exclusivo. Visto que, uma quebra no número de jogadores da PlayStation 5 seria mais visível e relevante nas análises habituais da base de jogadores.

      Responder

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