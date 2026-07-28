Jogadores da PlayStation preparam boicote para protestar contra a Sony

A partir de 23 de agosto, milhares de utilizadores da PlayStation vão desligar as suas consolas durante uma semana. O objetivo é enviar uma mensagem à Sony.

Depois de meses de descontentamento acumulado, a comunidade de jogadores da PlayStation decidiu passar à ação.

Batizado de #PSBlackout, o boicote promete juntar utilizadores de todo o mundo numa semana sem consolas ligadas, sem sessões online e sem uma única compra na PlayStation Store.

Uma semana de silêncio para fazer barulho

A iniciativa, liderada pela conta de preservação de jogos Does It Play?, com o apoio do movimento Stop Killing Games, pede aos jogadores que desliguem as suas consolas (ou, pelo menos, façam logout) entre as 19h de domingo, 23 de agosto, e as 19h de domingo, 30 de agosto de 2026 (hora local).

As regras ditam que os jogadores não podem iniciar sessão, jogar online e compras na loja digital da Sony, sejam jogos, expansões ou subscrições do PS Plus.

Em vez de atingir os estúdios ou os criadores de jogos, o protesto tem como alvo direto os números que a Sony reporta internamente, como utilizadores ativos, receita digital e engagement.

A gota de água: o fim dos discos físicos para a PlayStation

Apesar de a lista de queixas contra a Sony ser longa, o copo transbordou depois de a empresa anunciar que vai deixar de produzir jogos em formato físico a partir de janeiro de 2028.

Para muitos fãs, esta decisão representa o corte final de um vínculo com a forma tradicional de possuir e colecionar jogos.

Acabar com os discos físicos em 2028 é a gota de água.

Explicou a organização do boicote, acrescentando que, mesmo que a Sony recuasse na decisão, isso seria apenas "meio caminho andado" para reconquistar a confiança dos jogadores.

A lista de motivos de descontentamento inclui ainda o encerramento de estúdios como a Bluepoint Games, o cancelamento de eventos dedicados aos fãs, e a paragem no desenvolvimento do PS VR2.

Juntam-se a isto os sucessivos aumentos de preço nos serviços de subscrição da marca e, mais recentemente, o anúncio de que 551 filmes e séries vão ser removidos das bibliotecas digitais dos utilizadores no Reino Unido e na Europa a partir de 1 de setembro de 2026, sem qualquer tipo de reembolso ou compensação para quem já tinha adquirido esse conteúdo.

Boicote à Sony vai resultar?

Nem todos acreditam que o impacto será significativo. Analistas do setor apontam que a PlayStation Network tem mais de 120 milhões de utilizadores ativos, pelo que alguns milhares de consolas desligadas dificilmente farão mossa nos números da Sony, podendo, inclusivamente, reduzir a carga nos servidores e poupar custos à empresa a curto prazo.

Há também quem mencione o timing, considerando que não há nenhum lançamento de peso previsto para a semana do protesto.

Até ao momento, a Sony não fez qualquer comentário público sobre a iniciativa nem deu sinais de que vá rever a sua estratégia.

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