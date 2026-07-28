Jogadores da PlayStation preparam boicote para protestar contra a Sony
A partir de 23 de agosto, milhares de utilizadores da PlayStation vão desligar as suas consolas durante uma semana. O objetivo é enviar uma mensagem à Sony.
Depois de meses de descontentamento acumulado, a comunidade de jogadores da PlayStation decidiu passar à ação.
Batizado de #PSBlackout, o boicote promete juntar utilizadores de todo o mundo numa semana sem consolas ligadas, sem sessões online e sem uma única compra na PlayStation Store.
Uma semana de silêncio para fazer barulho
A iniciativa, liderada pela conta de preservação de jogos Does It Play?, com o apoio do movimento Stop Killing Games, pede aos jogadores que desliguem as suas consolas (ou, pelo menos, façam logout) entre as 19h de domingo, 23 de agosto, e as 19h de domingo, 30 de agosto de 2026 (hora local).
As regras ditam que os jogadores não podem iniciar sessão, jogar online e compras na loja digital da Sony, sejam jogos, expansões ou subscrições do PS Plus.
Em vez de atingir os estúdios ou os criadores de jogos, o protesto tem como alvo direto os números que a Sony reporta internamente, como utilizadores ativos, receita digital e engagement.
Sony wants to abandon fans? Let's give them a small taste of their own medicine!
Together with other creators we call for a 1 week #PSBlackout in August. No logins, no play sessions, no purchases on any of Sony's platforms. pic.twitter.com/v6JvdvbHLD
— Does it play? (@DoesItPlay1) July 26, 2026
A gota de água: o fim dos discos físicos para a PlayStation
Apesar de a lista de queixas contra a Sony ser longa, o copo transbordou depois de a empresa anunciar que vai deixar de produzir jogos em formato físico a partir de janeiro de 2028.
Para muitos fãs, esta decisão representa o corte final de um vínculo com a forma tradicional de possuir e colecionar jogos.
Acabar com os discos físicos em 2028 é a gota de água.
Explicou a organização do boicote, acrescentando que, mesmo que a Sony recuasse na decisão, isso seria apenas "meio caminho andado" para reconquistar a confiança dos jogadores.
A lista de motivos de descontentamento inclui ainda o encerramento de estúdios como a Bluepoint Games, o cancelamento de eventos dedicados aos fãs, e a paragem no desenvolvimento do PS VR2.
Juntam-se a isto os sucessivos aumentos de preço nos serviços de subscrição da marca e, mais recentemente, o anúncio de que 551 filmes e séries vão ser removidos das bibliotecas digitais dos utilizadores no Reino Unido e na Europa a partir de 1 de setembro de 2026, sem qualquer tipo de reembolso ou compensação para quem já tinha adquirido esse conteúdo.
Boicote à Sony vai resultar?
Nem todos acreditam que o impacto será significativo. Analistas do setor apontam que a PlayStation Network tem mais de 120 milhões de utilizadores ativos, pelo que alguns milhares de consolas desligadas dificilmente farão mossa nos números da Sony, podendo, inclusivamente, reduzir a carga nos servidores e poupar custos à empresa a curto prazo.
Há também quem mencione o timing, considerando que não há nenhum lançamento de peso previsto para a semana do protesto.
Até ao momento, a Sony não fez qualquer comentário público sobre a iniciativa nem deu sinais de que vá rever a sua estratégia.
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Acho muito bem. Só que há coisas muito mais graves que o fim dos jogos físicos. Na verdade, os jogos físicos já não existem há muito, pois sem os servidores já não funcionam. Nem cabem nos DVD sequer.
“Na verdade, os jogos físicos já não existem há muito, pois sem os servidores já não funcionam. Nem cabem nos DVD sequer.” – Isso não é verdade
Vou fazer isso sem querer, julho e agosto nunca jogo nem ninguém na minha casa joga, é para aproveitar as ferias
Efetivamente caríssimo José Fonseca,
Este boicote parece-me pouco estratégico, uma vez que agosto é um período em que muitas pessoas estão de férias, o que na minha opinião vai reduzir significativamente o seu impacto.
Caso o objetivo seja demonstrar desagrado para com a Sony, penso que seria verdadeiramente mais eficaz realizá-lo durante o lançamento de um título de grande dimensão, de preferência um exclusivo. Visto que, uma quebra no número de jogadores da PlayStation 5 seria mais visível e relevante nas análises habituais da base de jogadores.