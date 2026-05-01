Trump anuncia aumento da tarifa sobre veículos europeus para 25%

O Presidente norte-americano Donald Trump voltou a agitar o tabuleiro do comércio internacional, anunciando a intenção de impor tarifas de 25% sobre todos os automóveis e camiões provenientes da União Europeia (UE), uma medida que pode abalar o acordo comercial transatlântico alcançado anteriormente.

Numa publicação na sua rede social Truth Social, esta sexta-feira, Donald Trump anunciou que tenciona impor tarifas de 25% sobre todos os automóveis e camiões europeus que entrem nos Estados Unidos, com entrada em vigor "na semana que vem".

O presidente explicou que quem produzir veículos em solo norte-americano ficará isento de qualquer taxa. Quem não o fizer, pagará.

A justificação apresentada por Trump prende-se com aquilo que considera ser o incumprimento, por parte da UE, do acordo comercial celebrado entre os dois blocos no verão de 2024, meses após o polémico "Liberation Day".

Segundo o Financial Times, funcionários norte-americanos estarão frustrados com o ritmo lento a que Bruxelas tem avançado na implementação da sua parte do acordo.

O que dizia o acordo e o que mudou

O pacto celebrado entre Washington e Bruxelas reduziu as tarifas do "Liberation Day" para 15% sobre a maioria dos bens importados da UE para os Estados Unidos.

Em contrapartida, a UE comprometeu-se a eliminar as suas próprias taxas sobre bens industriais norte-americanos e alguns produtos agrícolas.

O Parlamento Europeu acabou por aprovar o acordo, mas não sem turbulência. A ratificação foi adiada devido à indignação dos eurodeputados com as pretensões de Trump em relação à Gronelândia, território autónomo dinamarquês.

Os parlamentares europeus foram mais longe e estabeleceram que se Trump impuser novas tarifas, a UE reserva-se o direito de reverter a sua aprovação.

Ainda que o Supremo Tribunal norte-americano tenha decidido este ano que Trump não pode recorrer a poderes de emergência para impor taxas imediatas a parceiros comerciais, as tarifas sobre automóveis assentam numa base legal distinta e, por isso, não são abrangidas por essa limitação.

Dessa forma, Trump tem margem legal para avançar com a medida sem necessitar de aprovação adicional.

Questionado pelo Financial Times, um porta-voz da UE recusou comentar de imediato o anúncio. O silêncio institucional é, em si mesmo, revelador da delicadeza do momento.

O que está em jogo para a indústria automóvel?

A concretizar-se, a medida terá um impacto significativo nas fabricantes europeias com forte presença no mercado norte-americano, desde marcas alemãs como a BMW, a Mercedes-Benz e a Volkswagen até nomes de outros países do bloco.

Nos termos do acordo em vigor, as exportações europeias de automóveis, produtos farmacêuticos e semicondutores já estavam sujeitas à tarifa de 15%. Passar para 25% representa um golpe adicional considerável na competitividade destes produtos no mercado dos norte-americano.