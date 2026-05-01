Portugal sob ataque: cibersegurança e os desafios da resiliência

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) lançou a 7.ª edição do relatório "Cibersegurança em Portugal - Sociedade 2025". O documento traça um retrato detalhado da nossa "superfície de ataque" e revela que, apesar de estarmos mais conscientes, os incidentes continuam a aumentar.

O Estado da Ameaça: O que nos tira o sono?

Em 2024, o CERT.PT registou um aumento de 36% nos incidentes de cibersegurança face ao ano anterior. O pódio das ameaças é dominado por:

Phishing/Smishing O tipo de incidente mais comum, simulando marcas do setor bancário, logística e, cada vez mais, da Administração Pública (como a Chave Móvel Digital).

Engenharia Social Destaque para o aumento do vishing (phishing por voz) e da CEO Fraud.

Malware Os infostealers (malware que rouba credenciais e dados de browsers) representaram mais de 80% da atividade de malware no terceiro trimestre de 2025.



Apesar de uma queda de 35% no número de casos de ransomware em 2024, o seu impacto continua altíssimo, afetando gravemente entidades públicas no final do ano.

Superfície de Ataque: Estamos expostos?

Os portugueses estão a usar mais o digital, mas ainda abaixo da média da União Europeia em serviços como compras online ou banca. No entanto, somos dos que mais utilizam mensagens instantâneas (WhatsApp, Messenger, etc.) na UE.

IoT e IA A adoção de dispositivos inteligentes está em linha com a Europa , mas a utilização de Inteligência Artificial em grandes empresas portuguesas já supera a média europeia desde 2021. Vulnerabilidades: Duas das cinco vulnerabilidades mais comuns em Portugal são conhecidas por serem usadas em campanhas de ransomware.

Vulnerabilidades Duas das cinco vulnerabilidades mais comuns em Portugal são conhecidas por serem usadas em campanhas de ransomware



Empresas e Administração Pública: Onde falhamos?

Um dado preocupante: a adoção do múltiplo fator de autenticação (MFA) nas empresas portuguesas (36%) ainda está abaixo da média da UE (40%).

Em contraste, a Administração Pública central está mais avançada, com 63% a utilizar pelo menos dois fatores. As Câmaras Municipais têm sido um alvo preferencial, com um aumento de 9,4 pontos percentuais nos incidentes desde 2021. Em 2024, 25% dos municípios reportaram ter detetado incidentes

Resiliência e Educação

O interesse dos portugueses pelo tema cresceu. O volume de pesquisas no Google por "cibersegurança" aumentou em 2024, com picos associados a incidentes mediáticos.

Certificações O número de empresas com certificação ISO 27001 subiu 72% desde 2021.

Ensino O número de alunos em cursos de cibersegurança cresceu 7% no ano letivo 2024/2025. Contudo, a presença feminina nestes cursos mantém-se estagnada nos 8%.

NAU A plataforma NAU registou um salto gigantesco, emitindo mais de 55 mil certificados em cursos de ciber-higiene apenas em 2024.



Portugal está a investir e a aprender, mas a sofisticação dos ataques (especialmente infostealers e phishing) exige um cuidado redobrado. A falta de profissionais qualificados continua a ser um entrave, com 68% das empresas a admitir que a dificuldade em recrutar aumenta a sua exposição ao risco