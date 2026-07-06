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Sony poderá eliminar a sua conta PlayStation se não cumprir estas condições

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Autor: Rui Neto

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  1. Vim Tod enti says:
    6 de Julho de 2026 às 16:33

    Lá se vão os jogos que eu “comprei”

    Responder
  2. Jose says:
    6 de Julho de 2026 às 16:44

    A vigarice aumenta a cada dia que passa! Quem compra (compra, não alugar) uma cópia licenciada deveria ter a possibilidade de armazenar essa cópia como quisesse, pois a SONY, manhosamente está a impedir os donos das cópias licenciadas (digitais são todas, muda é o formato), comas mais diversas desculpas. No Brasil, tive conhecimento que houve pessoas que se depararam com bloqueio aos jogos em formato físico na PS3, após uma actualização! Há uma postura de extorsão ao cliente, fazendo-o, obrigando a quem gosta deste passatempo a pagar uma e duas vezes para manter o seu património digital obtido nas lojas da PlayStation. Não me estava a agradar nada a política da SONY daí não ter comprado a PS5, mas agora é definitivo. Jamais voltarei a comprar algo desta marca. E se outras continuarem a adoptar estas medidas, como foi a de ter de descarregar uma e outra vez os nossos jogos a juntar a isso estes nem correm em drives externas FORMATADAS para aquele equipamento, por mim, dou por findo a minha aposta neste meio de entretimento. Acabou-se, vão explorar a avozinha deles.

    Responder
  3. Jose says:
    6 de Julho de 2026 às 16:46

    Estamos autenticamente a ser roubados. Ainda há quem agradeça.

    Responder

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