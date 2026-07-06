Sony poderá eliminar a sua conta PlayStation se não cumprir estas condições

A possibilidade de perder o acesso à conta PlayStation e a todos os jogos digitais comprados está a gerar preocupação entre muitos utilizadores. Uma cláusula presente nos termos de utilização da Sony voltou a chamar a atenção numa altura em que a empresa enfrenta fortes críticas relacionadas com o futuro da plataforma.

Uma regra que pode levar à eliminação da conta PlayStation

Ao contrário dos jogos em formato físico, os títulos digitais ficam associados exclusivamente à conta PlayStation do utilizador. Isto significa que o acesso à biblioteca depende sempre da existência dessa conta.

De acordo com as condições de utilização da Sony, uma conta que permaneça sem qualquer início de sessão durante 36 meses consecutivos poderá ser considerada inativa. Nessa situação, a empresa reserva-se o direito de encerrar definitivamente a conta e remover todo o conteúdo associado.

Na prática, isso poderá significar a perda de todos os jogos digitais adquiridos, bem como dos dados guardados e restantes conteúdos ligados à conta, sendo um processo que não poderá ser revertido após a eliminação.

Apesar desta possibilidade existir nos termos de utilização, a empresa indica que o encerramento não acontece de forma imediata.

Antes de eliminar a conta, a Sony compromete-se a enviar uma notificação por correio eletrónico ao titular, concedendo um prazo de seis meses para voltar a iniciar sessão. Caso isso aconteça dentro desse período, a conta continuará ativa e não será removida. Assim, basta efetuar um novo acesso à PlayStation Network para evitar que a conta seja considerada inativa.

Uma política que está a gerar críticas

A existência de políticas relacionadas com contas inativas não é exclusiva da Sony. Várias empresas tecnológicas adotaram medidas semelhantes para cumprir regulamentos de proteção de dados, incluindo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, conhecido como RGPD.

Contudo, existem diferenças importantes. Alguns serviços, como a Google, preveem a eliminação de contas inativas, mas mantêm exceções para utilizadores que tenham compras efetuadas ou saldo associado à conta.

No caso da PlayStation, a redação dos termos tem levantado preocupações porque não faz distinção entre contas com ou sem jogos adquiridos.

Esta situação surge numa fase em que a estratégia digital da Sony continua a ser alvo de debate. Com o mercado dos computadores a oferecer cada vez mais alternativas, jogos frequentemente mais baratos e acesso online gratuito na maioria das plataformas, muitos jogadores questionam se a futura geração de consolas conseguirá manter o mesmo nível de atratividade.

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