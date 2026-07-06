Sony poderá eliminar a sua conta PlayStation se não cumprir estas condições
A possibilidade de perder o acesso à conta PlayStation e a todos os jogos digitais comprados está a gerar preocupação entre muitos utilizadores. Uma cláusula presente nos termos de utilização da Sony voltou a chamar a atenção numa altura em que a empresa enfrenta fortes críticas relacionadas com o futuro da plataforma.
Uma regra que pode levar à eliminação da conta PlayStation
Ao contrário dos jogos em formato físico, os títulos digitais ficam associados exclusivamente à conta PlayStation do utilizador. Isto significa que o acesso à biblioteca depende sempre da existência dessa conta.
De acordo com as condições de utilização da Sony, uma conta que permaneça sem qualquer início de sessão durante 36 meses consecutivos poderá ser considerada inativa. Nessa situação, a empresa reserva-se o direito de encerrar definitivamente a conta e remover todo o conteúdo associado.
Na prática, isso poderá significar a perda de todos os jogos digitais adquiridos, bem como dos dados guardados e restantes conteúdos ligados à conta, sendo um processo que não poderá ser revertido após a eliminação.
Apesar desta possibilidade existir nos termos de utilização, a empresa indica que o encerramento não acontece de forma imediata.
Antes de eliminar a conta, a Sony compromete-se a enviar uma notificação por correio eletrónico ao titular, concedendo um prazo de seis meses para voltar a iniciar sessão. Caso isso aconteça dentro desse período, a conta continuará ativa e não será removida. Assim, basta efetuar um novo acesso à PlayStation Network para evitar que a conta seja considerada inativa.
Uma política que está a gerar críticas
A existência de políticas relacionadas com contas inativas não é exclusiva da Sony. Várias empresas tecnológicas adotaram medidas semelhantes para cumprir regulamentos de proteção de dados, incluindo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, conhecido como RGPD.
Contudo, existem diferenças importantes. Alguns serviços, como a Google, preveem a eliminação de contas inativas, mas mantêm exceções para utilizadores que tenham compras efetuadas ou saldo associado à conta.
No caso da PlayStation, a redação dos termos tem levantado preocupações porque não faz distinção entre contas com ou sem jogos adquiridos.
Esta situação surge numa fase em que a estratégia digital da Sony continua a ser alvo de debate. Com o mercado dos computadores a oferecer cada vez mais alternativas, jogos frequentemente mais baratos e acesso online gratuito na maioria das plataformas, muitos jogadores questionam se a futura geração de consolas conseguirá manter o mesmo nível de atratividade.
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Lá se vão os jogos que eu “comprei”
A vigarice aumenta a cada dia que passa! Quem compra (compra, não alugar) uma cópia licenciada deveria ter a possibilidade de armazenar essa cópia como quisesse, pois a SONY, manhosamente está a impedir os donos das cópias licenciadas (digitais são todas, muda é o formato), comas mais diversas desculpas. No Brasil, tive conhecimento que houve pessoas que se depararam com bloqueio aos jogos em formato físico na PS3, após uma actualização! Há uma postura de extorsão ao cliente, fazendo-o, obrigando a quem gosta deste passatempo a pagar uma e duas vezes para manter o seu património digital obtido nas lojas da PlayStation. Não me estava a agradar nada a política da SONY daí não ter comprado a PS5, mas agora é definitivo. Jamais voltarei a comprar algo desta marca. E se outras continuarem a adoptar estas medidas, como foi a de ter de descarregar uma e outra vez os nossos jogos a juntar a isso estes nem correm em drives externas FORMATADAS para aquele equipamento, por mim, dou por findo a minha aposta neste meio de entretimento. Acabou-se, vão explorar a avozinha deles.
Estamos autenticamente a ser roubados. Ainda há quem agradeça.