Já é conhecida a data de lançamento de Marathon

Marathon, da Bungie Entertainment encontra-se prestes a chegar e já tem data de lançamento oficial. Venham conhecer a data de lançamento do jogo, assim como o comando DualSense especial e as diversas edições do jogo anunciadas.

A Sony e a Bungie revelaram recentemente um novo trailer de jogabilidade de Marathon, o seu próximo FPS de sobrevivência e extração PvPvE, juntamente com detalhes sobre os incentivos de reserva, a Edição Deluxe, a Edição de Colecionador e um comando DualSense de edição limitada inspirado no universo do jogo. Marathon será lançado oficialmente a 5 de março de 2026 para PlayStation 5, PC (via Steam) e Xbox Series X.

Marathon foi desenvolvido pelos criadores de Halo e Destiny (a Bungie Entertainment) e propõe uma experiência em que os jogadores assumem o papel de um corredor bio-cibernético. O jogo permite jogar a solo ou em esquadrões de três jogadores, enfrentando forças de segurança hostis, corredores rivais e ambientes imprevisíveis, enquanto se exploram instalações abandonadas e paisagens remotas à procura de recursos, armamento e informação sobre uma expedição humana perdida a anos-luz da Terra.

O novo trailer é narrado por Gantry, agente da fação MIDA, um grupo de ideologia anti-sistema dentro do universo de Marathon. O jogo contará com seis fações, cada uma com contratos únicos e árvores de melhorias independentes. Ao completar missões de alto risco, os jogadores desbloqueiam recompensas, elementos narrativos e melhorias de progressão.

Durante a 1.ª temporada, será disponibilizada a zona de final de jogo denominada Crioarquivo, localizada no primeiro convés da nave UESC Marathon. Nesta área, os jogadores terão de ultrapassar sistemas de segurança, abrir cofres congelados e enfrentar uma entidade que representa uma ameaça até para a própria UESC.

Comando DualSense - Edição Limitada Marathon

A Bungie, em colaboração com a PlayStation, apresentou um comando sem fios DualSense de edição limitada inspirado no design visual e industrial de Marathon. O produto apresenta grafismos arrojados e elementos estéticos que refletem o equilíbrio entre funcionalidade e estética futurista característico do universo do jogo.

O comando estará disponível a partir de 5 de março de 2026, em unidades limitadas, com um preço recomendado de 84,99€.

Edições disponíveis e incentivos de reserva

Marathon estará disponível nas seguintes versões:

Edição Standard: Estilo de arma secundária tática Zero Step 004 CE, pingente de arma Zero RC e autocolante de arma Zero Step Shift.

Estilo de arma secundária tática Zero Step 004 CE, pingente de arma Zero RC e autocolante de arma Zero Step Shift. Edição Deluxe: Inclui o pacote cosmético Midnight Decay para armas e carcaças de Runner, além de recompensas adicionais.

Inclui o pacote cosmético Midnight Decay para armas e carcaças de Runner, além de recompensas adicionais. Edição de Colecionador : a Edição de Colecionador de Marathon, que oferece uma experiência de unboxing premium inspirada no processo de tecelagem de carcaças da Sekiguchi Genetics. Esta edição inclui: Estátua à escala 1/6 do Armazão Ladrão Corredor Miniatura colecionável WEAVEworm Recompensas digitais exclusivas Conteúdo adicional comemorativo

: a Edição de Colecionador de Marathon, que oferece uma experiência de unboxing premium inspirada no processo de tecelagem de carcaças da Sekiguchi Genetics. Esta edição inclui:

Os jogadores que efetuarem a reserva do jogo receberão recompensas exclusivas, como cosméticos para armas e conteúdo adicional para Destiny 2, associado à sua conta Bungie.net.

Fundo dinâmico para o centro de boas-vindas da Playstation 5

Um novo fundo dinâmico de Marathon para o centro de boas-vindas estará disponível em consolas PlayStation 5 a partir de amanhã, permitindo aos jogadores personalizar a interface com arte oficial do jogo.

Marathon será lançado a 5 de março de 2026 para PlayStation 5, PC (via Steam) e Xbox Series X. Os jogadores podem manter-se informados sobre novidades, o roteiro de conteúdos e futuros testes do jogo através dos canais oficiais da PlayStation.

