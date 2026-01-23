Depressão Ingrid: Portugal está quase todo em nível 3! O que significa?

Portugal está quase todo sob alerta nível 3 devido à uma depressão meteorológica Ingrid que promete trazer condições ainda mais adversas nas próximas horas. Mas o que significa este nível de alerta e como devemos reagir?

O que significa o Nivel 3 da Depressão Ingrid?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) classifica os fenómenos meteorológicos em quatro níveis:

Nível 1 – Atenção: Fenómeno potencialmente perigoso, mas com impacto limitado.

Nível 2 – Aviso: Fenómeno perigoso, capaz de causar danos ou perturbações significativas.

Nível 3 – Alerta: Fenómeno muito perigoso, com risco elevado para pessoas, bens e atividades.

Nível 4 – Alerta vermelho: Fenómeno extremo, com risco máximo.

Estar em nível 3 significa que o país enfrenta um período de risco elevado, devendo a população adotar medidas de precaução. Dependendo da depressão em questão, os efeitos podem incluir:

Vento forte e tempestades: proteger janelas e evitar deslocações desnecessárias.

proteger janelas e evitar deslocações desnecessárias. Chuva intensa ou cheias : cuidado com inundações, evite atravessar zonas alagadas.

: cuidado com inundações, evite atravessar zonas alagadas. Neve ou gelo: condução perigosa e possíveis cortes de estradas.

O IPMA recomenda acompanhar as atualizações meteorológicas e seguir todas as indicações das autoridades locais. Em situações de alerta nível 3, a prevenção é a melhor forma de minimizar riscos.