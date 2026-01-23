Depressão Ingrid: Portugal está quase todo em nível 3! O que significa?
Portugal está quase todo sob alerta nível 3 devido à uma depressão meteorológica Ingrid que promete trazer condições ainda mais adversas nas próximas horas. Mas o que significa este nível de alerta e como devemos reagir?
O que significa o Nivel 3 da Depressão Ingrid?
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) classifica os fenómenos meteorológicos em quatro níveis:
- Nível 1 – Atenção: Fenómeno potencialmente perigoso, mas com impacto limitado.
- Nível 2 – Aviso: Fenómeno perigoso, capaz de causar danos ou perturbações significativas.
- Nível 3 – Alerta: Fenómeno muito perigoso, com risco elevado para pessoas, bens e atividades.
- Nível 4 – Alerta vermelho: Fenómeno extremo, com risco máximo.
Estar em nível 3 significa que o país enfrenta um período de risco elevado, devendo a população adotar medidas de precaução. Dependendo da depressão em questão, os efeitos podem incluir:
- Vento forte e tempestades: proteger janelas e evitar deslocações desnecessárias.
- Chuva intensa ou cheias: cuidado com inundações, evite atravessar zonas alagadas.
- Neve ou gelo: condução perigosa e possíveis cortes de estradas.
O IPMA recomenda acompanhar as atualizações meteorológicas e seguir todas as indicações das autoridades locais. Em situações de alerta nível 3, a prevenção é a melhor forma de minimizar riscos.