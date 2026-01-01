GrowBud, um simulador de cultivo de… Cannabis

Eis mais um jogo de farming mas, desta vez, com um fruto de cultivo bastante peculiar: Cannabis. GrowBud, em desenvolvimento pelos Make Games Play apressa-se para o seu lançamento. Venham saber quando...

Os estúdios Make Games Play encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto: GrowBud. Trata-se de um simulador de cultivo de Cannabis.

Um tema um pouco polémico que chega aos PCs em breve, estando a sua data de lançamento prevista para 26 de janeiro de 2026.

Na sua essência, GrowBud é um jogo que oferece uma certa profundidade na sua jogabilidade através de sistemas de progressão dupla e no domínio das variedades de Cannabis existentes. Segundo os Make Games Play, existirão mais de 20 variedades distintas de Cannabis para serem cultivadas.

Os jogadores progridem através de seis níveis distintos no total - três níveis em cada um dos seguintes níveis (denominados de clubes): The Grow Club (focado na qualidade e habilidade) e The Bud Club (com ênfase na eficiência da produção).

Cada variedade de Cannabis possui cinco níveis de mestria que desbloqueiam várias pesquisas sobre a genética vegetal, possibilitando dessa forma, a introdução de manipulações genéticas específicas através do sistema Gene Expression.

Essas modificações permitem que os jogadores personalizem certos padrões de crescimento, afinem características das plantas, desbloqueiem diferentes estilos de jogo e concluam pedidos especializados para ervanários locais, compradores premium e pedidos urgentes com prazo definido.

Tal como na realidade, as plantas passam por múltiplas fases de crescimento, desde o estado vegetativo, pré-floração, floração, colheita e recuperação, recriando dessa forma, um ciclo contínuo de cultivo.

GrowBud será lançado para PC e Mac a 26 de janeiro de 2026.