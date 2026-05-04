Nova fuga de informação revela ambições impressionantes para a PS6

Apesar de ainda não existir uma data oficial de lançamento para a PS6, as previsões iniciais apontavam para finais de 2026 ou início de 2027. No entanto, dificuldades no fornecimento de memória poderão alterar esse calendário. Mas independentemente da data, tudo indica que a próxima consola da Sony será extremamente poderosa.

Evolução além do desempenho bruto na PS6

As mais recentes fugas de informação indicam que a PS6 não se limitará a um simples aumento de desempenho face à PS5. A aposta deverá passar por uma transformação mais abrangente, incluindo melhorias enormes ao nível do software.

Tecnologias como geração de frames e inteligência artificial (IA) deverão desempenhar um papel central, seguindo a linha já introduzida com a PS5 Pro e o seu sistema de upscaling. Para além disso, a Sony poderá reforçar áreas como funcionalidades sociais, serviços na nuvem e catálogo de exclusivos.

Outro ponto forte deverá ser a aposta no jogo em streaming. A expectativa é que a PS6 utilize armazenamento NVMe com interface PCIe Gen5, o que permitirá velocidades superiores e menor latência, especialmente em jogos executados remotamente.

Embora estas melhorias estejam ligadas ao software, existe uma forte dependência do hardware, tanto da consola como da infraestrutura remota. Este equilíbrio poderá ser essencial para proporcionar uma experiência fluida no cloud gaming.

Salto técnico no SSD

Tal como aconteceu com a PS5, o armazenamento interno deverá ser um dos pilares da nova geração. A transição para PCIe Gen5 poderá duplicar praticamente as velocidades atuais.

Enquanto os SSD Gen4 atingem cerca de 7500 MB por segundo de leitura e 7000 MB por segundo de escrita, a nova geração poderá alcançar aproximadamente 14.900 MB por segundo de leitura e 14.000 MB por segundo de escrita. Este avanço terá impacto direto nos tempos de carregamento e na complexidade dos jogos.

Também o comando da PS6 está a gerar expectativa. Embora ainda não existam detalhes concretos, especialistas sugerem que a Sony continuará a evoluir o seu sistema de feedback, possivelmente baseado na arquitetura SAVANT já utilizada.

Ao contrário da estratégia da Microsoft, que mantém compatibilidade entre gerações, a Sony poderá voltar a lançar um novo comando exclusivo para a PS6. Isso significa que, mesmo com retrocompatibilidade de jogos, o atual DualSense poderá não funcionar com títulos desenvolvidos especificamente para a nova consola.

Para já, todas estas informações devem ser encaradas como rumores, mas ajudam a traçar um cenário ambicioso para o futuro da PS6.

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