Electronic Arts poderá ser vendida por 50 mil milhões de dólares

A Electronic Arts, uma das maiores e mais influentes editoras de videojogos do mundo, poderá estar prestes a ser adquirida por uma verba astronómica. Este negócio, avaliado em 50 mil milhões de dólares, poderá alterar por completo o panorama da indústria do entretenimento digital.

O crescente poder da Arábia Saudita no mundo dos jogos

A notícia foi avançada pelo The Wall Street Journal e aponta para um consórcio de investidores como o potencial comprador. Este grupo seria liderado pela gestora de capital de risco Silver Lake Partners e, de forma mais proeminente, pelo fundo soberano da Arábia Saudita, que tem demonstrado um interesse crescente no setor.

A oferta de 50 mil milhões de dólares (aproximadamente 42,7 mil milhões de euros) situa-se ligeiramente acima da capitalização de mercado atual da EA, que ronda os 48 mil milhões de dólares.

O impacto do rumor foi imediato: as ações da empresa dispararam 15%, atingindo novos máximos históricos. Segundo a mesma fonte, as negociações encontram-se numa fase avançada, com um anúncio oficial previsto para o início de outubro, o que sugere que a concretização do negócio é iminente.

A potencial aquisição da Electronic Arts por um fundo saudita não é um movimento isolado, mas sim o auge de uma estratégia de investimento a longo prazo. Nos últimos anos, a Arábia Saudita tem vindo a adquirir participações em gigantes da indústria como a Nintendo e a Capcom.

Esta manobra transformaria o país de um mero investidor a um dos principais intervenientes no mercado global de videojogos. Passar a deter o controlo de uma empresa como a EA significa mais do que um bom investimento; é uma aposta para liderar um setor que, atualmente, gera mais receitas do que as indústrias do cinema e da música combinadas.

O que está em jogo com a aquisição da Electronic Arts?

A dimensão deste negócio não reside apenas no valor monetário, mas no imenso peso da Electronic Arts. A empresa é uma verdadeira instituição, detentora de algumas das propriedades intelectuais mais valiosas e reconhecidas do mundo. Jogos como EA Sports FC, Madden NFL, The Sims, Battlefield e Need for Speed são jogadas por milhões de pessoas e geram receitas anuais enormes.

Este negócio recorda, inevitavelmente, a recente aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft por 68,7 mil milhões de dólares. No entanto, enquanto essa operação levantou questões sobre um possível monopólio por parte de uma gigante tecnológica, a compra da EA por um fundo soberano levanta outras questões.

Seria necessário analisar a reação dos estúdios internos e parceiros, a resposta dos concorrentes e, sobretudo, as potenciais ramificações da influência cultural e política do país árabe sobre conteúdos de alcance global.

