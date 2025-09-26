Xiaomi 17 é a novidade que vai trazer problemas ao iPhone 17 e à Apple

A Xiaomi tem mais surpresas na manga. Poucas horas após ter revelado o Xiaomi 15T Pro, a fabricante chinesa revelou o seu próximo flagship. A empresa aproveitou o anúncio do Snapdragon 8 Elite Gen 5 para mostrar ao mundo o Xiaomi 17, um smartphone com um design peculiar que vai dar que falar.

Xiaomi 17 é a grande novidade do mercado

O novo Xiaomi 17 faz parte da nova estratégia da fabricante para competir com a Apple. O telefone não é apenas inspirado no design do iPhone 17 Pro, mas também utiliza o número 17. Como se não bastasse, a Xiaomi abandonou o modelo Ultra e adotou a nomenclatura Pro e Pro Max utilizada por Cupertino.

Para além dos nomes e do design controversos, os novos Xiaomi 17 são verdadeiros monstros. O modelo base tem um ecrã OLED LTPO de 6,3 polegadas com uma resolução de 1,5K e uma taxa de atualização de 120 Hz. O painel conta com a tecnologia SuperRED, que permite um brilho máximo de 3.500 nits (mais 300 que o Xiaomi 15).

Similar ao iPhone 17, mas mais evoluído

Dentro do seu corpo, encontramos o novo processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, considerado pela Qualcomm o mais rápido do mundo. Este chip não só garante um melhor desempenho e autonomia, como também um desempenho notável em tarefas de IA. Além disso, o modelo de entrada de gama do Xiaomi 17 integra uma bateria monstruosa de 7.000 mAh com suporte para carregamento rápido (100 W com fios e 50 W sem fios).

A primeira coisa que chama a atenção no novo Xiaomi 17 é o módulo de câmara. Alguns dirão que a fabricante copiou a Apple, mas todos sabemos que a POCO (submarca da Xiaomi) implementou-o primeiro. Para evitar comparações e mostrar que as marcas chinesas não reciclam designs todos os anos, a Xiaomi integrou um ecrã junto às câmaras.

Caraterísticas que o distinguem de todos

Conhecido como Dynamic Rear Display, este painel OLED de 120 Hz traz novas funcionalidades para o Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max. Os utilizadores podem adicionar um relógio, um leitor de multimédia para controlar as suas músicas, animais de estimação virtuais e muito mais. Quem é criador de conteúdos ou pretende tirar uma selfie com a câmara traseira, pode utilizar o ecrã como um visor em tempo real.

O ecrã não é a única novidade neste novo painel. O Xiaomi 17 conta com um sistema de câmara tripla Leica Summilux, com diferenças nos sensores. O modelo base conta com uma câmara principal de 50 MP (f/1.67), acompanhada por uma objetiva ultra grande angular Leica de 50 MP (f/2.4) e uma teleobjetiva Leica de 50 MP com zoom ótico de 2,6x (f/2.0).

Por outro lado, os modelos Pro e Pro Max oferecem configurações de zoom mais robustas. Enquanto a câmara principal e a lente ultra grande angular são quase idênticas às do modelo básico, o Xiaomi 17 Max inclui um periscópio Leica de 50 MP com zoom ótico de 3x (f/3.0) e uma telemacro de 20 cm. Já o modelo Pro Max aumenta a abertura para f/2.6 e oferece uma telemacro de 30 cm.

A oferta de fotografia é complementada por uma câmara frontal de 50 MP para selfies, que pode gravar vídeos em 4K a 60 fps.

Série Xiaomi 17: preço e disponibilidade

O Xiaomi 17 estará disponível para pré-encomenda a partir de agora, com lançamento previsto para 27 de setembro de 2025. Os preços são os seguintes:

Xiaomi 17: 4.499 yuans (€ 540)

Xiaomi 17 Pro: 4.999 yuans (€600)

Xiaomi 17 Pro Max: 5.999 yuan (€ 720 – € 840)

Infelizmente, todos os que vivem fora da China terão de esperar até março de 2026 para os poderem comprar.