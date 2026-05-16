Android 17 nos smartphones Xiaomi? Já se conhecem as datas

Agora que o Android 17 foi revelado, há muito a saber ainda sobre este novo sistema. O mais interessante e importante para muitos é quando os seus smartphones recebem atualização. Ainda que estejamos longe de saber datas, a Xiaomi revelou, sem querer informações a mais. Assim, já se sabe quando o Android 17 chega aos smartphones Xiaomi.

Android 17 nos smartphones Xiaomi?

O Android 17 está a chegar. O Google I/O terá lugar dentro de dias em Mountain View e, assim que terminar, espera-se que quase todos os utilizadores do Google Pixel possam atualizar para uma versão estável. No entanto, quem tiver um telefone de outra marca, a situação é um pouco diferente. Quase todos os fabricantes já estão a desenvolver as suas próprias versões adaptadas, e a Xiaomi não é exceção.

Aliás, uma publicação recente revelou algumas pistas importantes sobre o roteiro que a empresa vai seguir. Por outras palavras, conhecer a estratégia da empresa permite-nos antecipar como se desenrolarão os próximos meses para os seus dispositivos. A Xiaomi publicou um aviso para os programadores alertando-os para algo. Precisam de concluir o trabalho de compatibilidade antes de 1 de julho de 2026.

Isso significa que a Xiaomi revelou inadvertidamente a fase de atualização do Android 17 para os seus dispositivos, pelo que se pode especular um pouco e tirar conclusões sobre o que acontecerá daqui para a frente, quando acontecerá e, mais importante, em que datas a versão estável deverá chegar aos smartphones Xiaomi.

Já se conhecem as datas esperadas

De maio a junho, a Xiaomi deverá realizar testes do Android 17 em vários dos seus dispositivos. Este é também o período em que a empresa irá incentivar os programadores a trabalhar nas suas aplicações para garantir que tudo está pronto o mais rapidamente possível. Por fim, este é o momento que a empresa irá aproveitar para finalizar detalhes e otimizar a versão correspondente do HyperOS.

Durante os primeiros dias de julho a Xiaomi irá verificar todas as atualizações de compatibilidade enviadas pelos programadores, melhorar a estabilidade do sistema com base nestas modificações e preparar todo o sistema para a atualização para o Android 17. Em meados de julho e agosto chega o momento da verdade. Será durante esse mês e meio que a Xiaomi lançará as primeiras versões estáveis ​​do HyperOS 3.3 ou HyperOS 4 com Android 17.

Quanto aos modelos que poderão ser atualizados em agosto, provavelmente apenas alguns modelos topo de gama, como o Xiaomi Mi 17, Mi 17 Ultra e alguns outros modelos, como o futuro Xiaomi Mi 17T. De setembro a dezembro é a fase mais aguardada. A maioria dos telemóveis Xiaomi começará a receber as atualizações do HyperOS e do Android 17. Durante estes meses, a nova versão chegará tanto aos dispositivos mais antigos de topo como aos modelos mais recentes da Redmi e da POCO.