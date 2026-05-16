PplWare Mobile

Mais uma guerra aberta? OpenAI deve levar Apple a tribunal porque Siri não usa ChatGPT

· Apple 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Max says:
    16 de Maio de 2026 às 09:58

    Podem usar Apple Intelligence os iPhones 15 Pro, Pro Max, os 16 e os 17. Para ativar o ChatGPT no Siri é ir a Definições > Apple Intelligence e Siri e ativar ChatGPT (diz o post que a OpenAI queixa-se de ser necessária esta ativação).
    O “Siri integrado com ChatGPT” foi disponibilizado nos EUA no iOS 18.2 (dezembro de 2024) e na UE no iOS 18.4 (março de 2025). Na UE, para cumprir a Lei dos Mercados Digitais (DMA), a Apple Intelligence tem restrições adicionais.
    E por que é que a OpenAI se queixa? Porque esperava uma coisa e saiu-lhe outra. A arquitetura está desenhada para quando se faz uma pergunta ao Siri ou se pede uma tarefa mais complexa que não possa responder – pedir autorização ao utilizador para recorrer ao ChatGPT. Contudo:
    “A Siri não depende apenas do ChatGPT. Na verdade, a Apple desenhou um sistema híbrido onde o ChatGPT funciona apenas como um “consultor externo” de última hora.
    No dia a dia, a Siri é alimentada pela própria tecnologia da Apple:
    – Modelos de IA proprietários da Apple “on device” – a grande maioria das tarefas diárias da Siri é resolvida localmente no próprio iPhone
    – Private Cloud Compute (PCC, servidores seguros da Apple) – quando o Siri no iPhone não consegue resolver ou precisa de mais poder de processamento envia o pedido para os servidores da Apple.”
    Mas as coisas alteraram-se, e muito, em 2026, quando aa Apple “fez uma parceria multibionária com a Google para integrar o Gemini diretamente na estrutura da Siri e da Apple Intelligence. Embora, o Gemini não apareça nas opções de IA e ao contrário do ChatGPT que pede autorização e funciona como um “chatbot visível”, o Gemini opera de forma invisível no código, rodando, rodando dentro dos servidores seguros da Apple (PCC) para tornar a Siri estruturalmente mais inteligente”.
    Percebe-se que não é o que a OpenAI esperava, em 2024, e possa ir para tribunal. Sobretudo o acordo entre a Apple e a Google, em 2026, foi uma grande machadada.
    Quanto à ativação de modelos de IA no iPhone, é esperado que ao ChatGPT se irá juntar o Gemini e o Claude (na China são usado modelos da Baidu, Alibaba e Tencent).

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

WhatsApp: conversa anónima com a Meta AI

Spotify nos tablets e iPad

Google revela app de pesquisa para o Windows