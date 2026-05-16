Mais uma guerra aberta? OpenAI deve levar Apple a tribunal porque Siri não usa ChatGPT

Após chocar com a Microsoft, a OpenAI prepara-se para ter problemas com a Apple devido à fraca integração do ChatGPT na Siri. A relação entre as empresas pode acabar no tribunal. Sam Altman não está satisfeito com a forma como a Apple implementou o ChatGPT no iPhone, ao ponto de a OpenAI acreditar que prejudicou a empresa. A disputa deve seguir caminho no tribunal.

OpenAI deve levar Apple a tribunal

Em 2024, ainda a recuperar do impacto inesperado da IA, a Apple assinou um acordo com a OpenAI para utilizar o ChatGPT na Siri, a partir do iOS 18. Mas limitou severamente a sua utilização, ao ponto de a OpenAI acreditar que a Apple "quebrou o acordo". Este é o caso oposto ao da Microsoft, onde o acordo também terminou, mas porque a OpenAI decidiu que poderia obter algo melhor com a cloud da Amazon.

Segundo uma investigação, a OpenAI esperava lucrar bastante com este acordo, mas tal não aconteceu. Os advogados da OpenAI contactaram uma empresa externa para explorar opções relativamente ao contrato com a Apple. Não descartaram a possibilidade de uma ação judicial, mas preferem resolver a questão de forma amigável. Aparentemente, a OpenAI tem-se incomodado com a integração limitada do ChatGPT na Siri.

Só é utilizado para certas perguntas, e as respostas também são truncadas. O resultado é que os utilizadores quase não utilizam o ChatGPT na Siri; preferem aceder à aplicação ChatGPT, pelo que o acordo não traz muitos benefícios para a empresa de Sam Altman. Queixa-se ainda que, apesar de ser a única IA disponível, não vem instalada por defeito; o utilizador necessita de fazer a instalação, e o processo não é imediato.

Tudo porque Siri não usa ChatGPT

Por fim, a empresa de IA afirma, novamente segundo a Bloomberg, que a Apple não anunciou o ChatGPT nem promoveu a sua utilização. A gota de água terá sido o acordo da Apple com a Google para adicionar o Gemini à Siri, juntamente com o ChatGPT. É uma situação é, no mínimo, estranha. A Apple terá pago à OpenAI uma quantia em dinheiro para utilizar o ChatGPT na Siri. Eles são os clientes.

Então, porque é que a OpenAI está a queixar-se? Quem paga pode usar o produto como quiser. Ou será que existem condições ocultas? Talvez a Apple tenha pago muito pouco em troca dos benefícios que a OpenAI obteve para a empresa de Altman. Ou talvez tenha cobrado muito pouco à Apple acreditando que iria ganhar milhões de utilizadores, o que não se concretizou.

Não se conhecem os termos do acordo, por isso tudo é um mistério. Este é um momento delicado para a OpenAI. Após romper com a Microsoft e de ser ultrapassada pela Google e pela Gemini em algumas áreas, terminar as coisas em maus termos com a Apple não parece muito inteligente.