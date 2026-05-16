Mais uma guerra aberta? OpenAI deve levar Apple a tribunal porque Siri não usa ChatGPT
Após chocar com a Microsoft, a OpenAI prepara-se para ter problemas com a Apple devido à fraca integração do ChatGPT na Siri. A relação entre as empresas pode acabar no tribunal. Sam Altman não está satisfeito com a forma como a Apple implementou o ChatGPT no iPhone, ao ponto de a OpenAI acreditar que prejudicou a empresa. A disputa deve seguir caminho no tribunal.
OpenAI deve levar Apple a tribunal
Em 2024, ainda a recuperar do impacto inesperado da IA, a Apple assinou um acordo com a OpenAI para utilizar o ChatGPT na Siri, a partir do iOS 18. Mas limitou severamente a sua utilização, ao ponto de a OpenAI acreditar que a Apple "quebrou o acordo". Este é o caso oposto ao da Microsoft, onde o acordo também terminou, mas porque a OpenAI decidiu que poderia obter algo melhor com a cloud da Amazon.
Segundo uma investigação, a OpenAI esperava lucrar bastante com este acordo, mas tal não aconteceu. Os advogados da OpenAI contactaram uma empresa externa para explorar opções relativamente ao contrato com a Apple. Não descartaram a possibilidade de uma ação judicial, mas preferem resolver a questão de forma amigável. Aparentemente, a OpenAI tem-se incomodado com a integração limitada do ChatGPT na Siri.
Só é utilizado para certas perguntas, e as respostas também são truncadas. O resultado é que os utilizadores quase não utilizam o ChatGPT na Siri; preferem aceder à aplicação ChatGPT, pelo que o acordo não traz muitos benefícios para a empresa de Sam Altman. Queixa-se ainda que, apesar de ser a única IA disponível, não vem instalada por defeito; o utilizador necessita de fazer a instalação, e o processo não é imediato.
Tudo porque Siri não usa ChatGPT
Por fim, a empresa de IA afirma, novamente segundo a Bloomberg, que a Apple não anunciou o ChatGPT nem promoveu a sua utilização. A gota de água terá sido o acordo da Apple com a Google para adicionar o Gemini à Siri, juntamente com o ChatGPT. É uma situação é, no mínimo, estranha. A Apple terá pago à OpenAI uma quantia em dinheiro para utilizar o ChatGPT na Siri. Eles são os clientes.
Então, porque é que a OpenAI está a queixar-se? Quem paga pode usar o produto como quiser. Ou será que existem condições ocultas? Talvez a Apple tenha pago muito pouco em troca dos benefícios que a OpenAI obteve para a empresa de Altman. Ou talvez tenha cobrado muito pouco à Apple acreditando que iria ganhar milhões de utilizadores, o que não se concretizou.
Não se conhecem os termos do acordo, por isso tudo é um mistério. Este é um momento delicado para a OpenAI. Após romper com a Microsoft e de ser ultrapassada pela Google e pela Gemini em algumas áreas, terminar as coisas em maus termos com a Apple não parece muito inteligente.
Podem usar Apple Intelligence os iPhones 15 Pro, Pro Max, os 16 e os 17. Para ativar o ChatGPT no Siri é ir a Definições > Apple Intelligence e Siri e ativar ChatGPT (diz o post que a OpenAI queixa-se de ser necessária esta ativação).
O “Siri integrado com ChatGPT” foi disponibilizado nos EUA no iOS 18.2 (dezembro de 2024) e na UE no iOS 18.4 (março de 2025). Na UE, para cumprir a Lei dos Mercados Digitais (DMA), a Apple Intelligence tem restrições adicionais.
E por que é que a OpenAI se queixa? Porque esperava uma coisa e saiu-lhe outra. A arquitetura está desenhada para quando se faz uma pergunta ao Siri ou se pede uma tarefa mais complexa que não possa responder – pedir autorização ao utilizador para recorrer ao ChatGPT. Contudo:
“A Siri não depende apenas do ChatGPT. Na verdade, a Apple desenhou um sistema híbrido onde o ChatGPT funciona apenas como um “consultor externo” de última hora.
No dia a dia, a Siri é alimentada pela própria tecnologia da Apple:
– Modelos de IA proprietários da Apple “on device” – a grande maioria das tarefas diárias da Siri é resolvida localmente no próprio iPhone
– Private Cloud Compute (PCC, servidores seguros da Apple) – quando o Siri no iPhone não consegue resolver ou precisa de mais poder de processamento envia o pedido para os servidores da Apple.”
Mas as coisas alteraram-se, e muito, em 2026, quando aa Apple “fez uma parceria multibionária com a Google para integrar o Gemini diretamente na estrutura da Siri e da Apple Intelligence. Embora, o Gemini não apareça nas opções de IA e ao contrário do ChatGPT que pede autorização e funciona como um “chatbot visível”, o Gemini opera de forma invisível no código, rodando, rodando dentro dos servidores seguros da Apple (PCC) para tornar a Siri estruturalmente mais inteligente”.
Percebe-se que não é o que a OpenAI esperava, em 2024, e possa ir para tribunal. Sobretudo o acordo entre a Apple e a Google, em 2026, foi uma grande machadada.
Quanto à ativação de modelos de IA no iPhone, é esperado que ao ChatGPT se irá juntar o Gemini e o Claude (na China são usado modelos da Baidu, Alibaba e Tencent).
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