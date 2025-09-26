Windows 10: Microsoft tem boas notícias para a Europa! Mais 1 ano de atualizações

Dentro de três semanas, a Microsoft deixará de disponibilizar atualizações gratuitas para o Windows 10 em todo o mundo, exceto na Europa. A empresa confirmou agora que o suporte ao seu sistema operativo continuará sem custos adicionais e sem condições para os utilizadores na Europa.

Microsoft tem boas notícias para a Europa

Após um período de incerteza durante o qual não era claro o que a Microsoft iria fazer aos utilizadores europeus do Windows 10. A empresa anunciou finalmente que o suporte de software para o seu sistema operativo iria continuar até 13 de outubro de 2026, sem ter de se pagar nada ou com quaisquer outras condições bizarras.

O utilizador ainda terá de se inscrever no Programa de Segurança Alargada da ESU, e a incerteza persiste. Segundo as informações, este programa estará disponível em Outubro, ou seja, em cima da hora. Mas não terá de se pagar para beneficiar dele. A empresa também ofereceu o ESU grátis em troca de mil pontos Microsoft Rewards ou concordando em fazer cópias de segurança dos dados do PC no OneDrive. Nada disto será necessário na Europa, o que é uma boa notícia.

“Estamos satisfeitos por saber que a Microsoft vai oferecer uma opção gratuita de Extended Security Update (ESU) para os utilizadores do Windows 10 no Espaço Económico Europeu (EEE)”, afirmou a Euroconsumers. Esta é uma organização de defesa do consumidor que reúne várias associações europeias e latino-americanas. Também estão satisfeitos por esta opção não exigir o backup das definições, aplicações ou logins, nem a utilização do Microsoft Rewards.

Mais 1 ano de atualizações do Windows 10

A organização vinha a fazer campanha pelo adiamento do fim do suporte ao Windows 10 — outras associações também pressionavam por isso. Acrescentou que ligar o acesso a atualizações essenciais de segurança à utilização dos serviços da Microsoft levantava dúvidas legítimas em relação à regulamentação europeia sobre os mercados digitais (DMA).

A Euroconsumers, no entanto, questiona-se sobre o que acontecerá daqui a um ano. O programa ESU está limitado a um ano, deixando os dispositivos que continuam totalmente funcionais expostos a riscos após 13 de outubro de 2026. Uma medida de curto prazo não vai ao encontro do que os consumidores podem razoavelmente esperar de um produto que ainda é amplamente utilizado. A Microsoft está apenas a adiar o problema por mais um ano, no final de contas.

A empresa espera certamente que este ano adicional de suporte incondicional permita aos utilizadores atualizar os seus PCs para o Windows 11 ou, melhor ainda, comprar uma nova máquina.